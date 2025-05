Un libro di corsa – Una straordinaria follia

Se ti dicessi che Gandhi, Churchill e Martin Luther King soffrivano di disturbi mentali? Una straordinaria follia di Nassir Ghaemi scrive di come alcuni leader sono riusciti a portare avanti un paese grazie ai loro problemi.

Il libro descrive come i disturbi non sono sempre negativi, per quanto sia difficile conviverci, ma alcune volte possono un balsamo per la società e le persone.