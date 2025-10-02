Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 16:17
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cultura
Cultura

Un libro di corsa: Piccoli inganni crudeli

Immagine di copertina
di Claudia Nanni
Immagine dell'autore

Un libro di corsa – Piccoli inganni crudeli

Ho scelto di leggere Piccoli inganni crudeli per la copertina e ovviamente per il titolo. Ho pensato che, un libro con un titolo simile, chissà cosa poteva contenere. Non mi sbagliavo, non ho mai letto nulla del genere.

I personaggi sono, come tutti gli esseri umani complessi e pieni di sfaccettature e la scrittrice riesce a farti empatizzare con tutti i protagonisti. Un libro con una trama fuori dagli schemi che vale la pena leggere.

RECENSIONI VELOCI
Claudia Nanni
Claudia Nanni è giornalista professionista. Collabora con TPI e si occupa di recensioni di libri e interviste
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cultura / Giubileo, Caritas e Forum DD presentano un libro sulla forza della Speranza
Cultura / Achille Lauro, 40 anni dopo: “La nostra macchina del tempo cinematografica per raccontare la crociera del terrore”
Cultura / La Capitale si sta rialzando? L’opinione di 8 romani celebri
Ti potrebbe interessare
Cultura / Giubileo, Caritas e Forum DD presentano un libro sulla forza della Speranza
Cultura / Achille Lauro, 40 anni dopo: “La nostra macchina del tempo cinematografica per raccontare la crociera del terrore”
Cultura / La Capitale si sta rialzando? L’opinione di 8 romani celebri
Cultura / Bologna s’illumina di Jazz
Ambiente / È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale
Cultura / “It Can Never Be The Same”: TPI pubblica due foto del nuovo libro del Premio Pulitzer Lorenzo Tugnoli
Cultura / Il valore dell’arte
Cultura / È morto lo scrittore Stefano Benni: l’autore di “Bar Sport” aveva 78 anni
Cultura / Ecco Lean Thinking e Sport Management, il libro di Flavio Alberti
Cultura / Un libro di corsa: Enrico VIII
Ricerca