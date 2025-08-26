Un libro di corsa – Enrico VIII

È famoso perché ha ottenuto la rottura con la Chiesa cattolica e per aver avuto sei mogli di cui con una triste fine. Per quelli che, come me, sono fissati con i Tudor avrete capito che sto parlando di Enrico VIII.

Questa volta Alison Weir non scrive la biografia di una delle sue sei mogli, ma la sua. Un sovrano schizzinoso, ipocondriaco, ossessionato dal dover avere un erede, con la passione per le donne.

Ogni pagina che giravo era una scoperta. Dal timido ragazzo che si era innamorato di Caterina D’Aragona, arriviamo a scoprire una persona diversa.

Alison Weir ci fa scoprire i molti lati di Enrico VIII che oltre ad essere stato un sovrano che viene ricordato dopo quasi cinquecento anni, ci fa vedere il suo lato umano. Quello che abbiamo tutti.