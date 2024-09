A che ora inizia il TPI Fest Bologna 2024: orario inizio (18-19-20-21 settembre)

A che ora inizia il TPI Fest Bologna 2024, la festa di The Post Internazionale in programma il 18, 19, 20 e 21 settembre presso la Tettoia Nervi in piazza Lucio Dalla? Gli eventi del TPI Fest sono in programma il 18, 19, 20 e 21 settembre 2024, ogni sera a partire dalle 18.30 fino alle 23,30 circa.

Lo slogan del TPI Fest è: Fatti un’idea. La tua. La manifestazione culturale è patrocinata dal Comune di Bologna e sarà libera e ad ingresso gratuito.

Tutti gli incontri sono aperti al confronto, liberi e senza preconcetti. Attraverso dibattiti, analisi e punti di vista differenti vogliamo offrire chiavi di interpretazione del presente e una riflessione plurale sulla società, la politica, l’ambiente, la cultura e l’informazione libera, senza giri di parole. Per farti un’idea, la tua.

Programma

Abbiamo visto a che ora inizia il TPI Fest Bologna 2024, la festa di The Post Internazionale, ma qual è il programma? Quattro serate in cui verranno discussi i principali argomenti dell’attualità politica e sociale per un importante momento di confronto sulle idee.

Ospiti alcuni fra i più noti nomi della politica e del giornalismo italiano: da Giuseppe Conte a Elly Schlein, passando per Matteo Lepore, Alessandro Di Battista, Andrea Orlando, Gianni Cuperlo, Giorgio Mulè, Chiara Appendino e tanti altri ancora.

Seguirà il programma completo definitivo con giorni e orari in cui saranno presenti gli ospiti.

Durante la nostra Festa, una parte della redazione di TPI si trasferisce a Bologna e ci sarà la possibilità di incontrare e conoscere i giornalisti che rendono vivo il giornale.

IL TPI FEST ALLA BOLOGNINA

Per il terzo anno consecutivo, il Festival si terrà alla Bolognina, luogo simbolo di creatività, ospitalità, multiculturalità e soggetto negli ultimi anni a grandi trasformazioni urbanistiche.

