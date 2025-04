Un libro di corsa – Bellissima

Yasmin Incretolli ci fa entrare nel mondo di Roma degradata. Il nome della protagonista è Iris, ma si fa chiamate Neve. Da piccola si sentiva brutta ed è ricorsa alla chirurgia che però non è andato come doveva.

Ha un passato familiare di abusi e lei sta replicando lo schema. È fidanzata con Loris, un ragazzo non proprio per bene. Bellissima è la storia di Iris, ma di tante altre ragazze che come lei vorrebbero essere amate per quello che sono.