TPI Fest Bologna 2022, il direttore Gambino a Repubblica: “Avevamo invitato esponenti di Fratelli d’Italia, ma abbiamo ricevuto tanti no”

Una tre giorni di incontri e dibattiti a Bologna, alla tettoia Nervi, in piazza Lucio Dalla, per il TPI Fest. Dal 15 al 17 settembre, si alterneranno politici dei vari schieramenti e giornalisti, a pochi giorni dalle elezioni. Un’interessante occasione per una prova di dialogo all’interno di quello che poteva essere il campo largo progressista, e magari un modo per riallacciare un rapporto pensando al dopo voto. Le tre serate saranno aperte da un monologo e da alcuni interventi singoli, poi seguirà un dibattito. I saluti iniziali saranno affidati al sindaco di Bologna Matteo Lepore.

La prima serata del TPI Fest 2022, il 15 settembre, avrà come ospite l’ex segretario Pd Pier Luigi Bersani, seguito dall’ex esponente 5 Stelle Alessandro Di Battista. Il dibattito vedrà protagonisti l’ex ministra Fabiana Dadone e la senatrice Roberta Pinotti. La seconda serata, il 16 settembre, vedrà tra gli ospiti il giornalista Michele Santoro, seguito dall’ex leader dem Nicola Zingaretti e Guido Crosetto, tra i fondatori di Fratelli d’Italia. Nell’ultima sera del TPI Fest ci saranno il governatore Stefano Bonaccini e il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, oltre all’ex sindaca di Torino Chiara Appendino e all’ex ministro delle Finanze greco Yanis Varoufakis.

Un programma e un evento ambizioso, come sottolinea anche Repubblica oggi nelle pagine della cronaca di Bologna. Il nostro direttore Giulio Gambino, intervistato dal quotidiano, ha svelato: “Avevamo invitato anche molti esponenti di Fratelli d’Italia, ma abbiamo ricevuto tanti no dal centrodestra”. Di seguito l’elenco degli ospiti del TPI Fest 2022 (Qui tutte le info).

