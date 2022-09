TPI Fest Bologna 2022 | La Festa di The Post Internazionale (15-16-17 settembre): tutti gli ospiti

Dal 15 al 17 settembre 2022 a Bologna si terrà la festa di The Post Internazionale (TPI). Il TPI Fest si svolgerà alla “Tettoia Nervi“, in piazza Lucio Dalla, nel cuore pulsante dello storico quartiere della Bolognina. Tre serate, tre temi diversi: 1. Cos’è la sinistra?; 2. Destre, minaccia costituzionale; 3. Sostenibilità, mobilità, ecologia. Il tutto a pochissimi giorni dalle elezioni politiche del 25 settembre. Un importante momento per confrontarsi sulle idee. Ospiti alcuni fra i più noti nomi della politica e del giornalismo italiano: da Giuseppe Conte a Michele Santoro, passando per Yanis Varoufakis, Roberta Pinotti, Pier Luigi Bersani, Nicola Zingaretti, Emily Clancy e tanti altri ancora. Di seguito l’elenco degli ospiti che prenderanno parte all’evento:

Chiara Appendino (ex sindaca di Torino)

(ex sindaca di Torino) Pier Luigi Bersani (leader di Articolo Uno-Mdp)

(leader di Articolo Uno-Mdp) Stefano Bonaccini (presidente della Regione Emilia Romagna – Pd)

(presidente della Regione Emilia Romagna – Pd) Emily Clancy (vicesindaca di Bologna)

(vicesindaca di Bologna) Giuseppe Conte (presidente del M5s ed ex premier)

(presidente del M5s ed ex premier) Guido Crosetto (co-fondatore di Fratelli d’Italia)

(co-fondatore di Fratelli d’Italia) Gianni Cuperlo (dirigente Pd)

(dirigente Pd) Fabiana Dadone (ministra delle Politiche giovanili del governo Draghi)

(ministra delle Politiche giovanili del governo Draghi) Domenico De Masi (sociologo)

(sociologo) Alessandro Di Battista (ex deputato del Movimento 5 stelle)

(ex deputato del Movimento 5 stelle) Nicola Fratoianni (leader di Sinistra Italiana)

(leader di Sinistra Italiana) Matteo Lepore (sindaco di Bologna)

(sindaco di Bologna) Roberta Pinotti (senatrice, ex ministra della Difesa – Pd)

(senatrice, ex ministra della Difesa – Pd) Matteo Ricci (sindaco di Pesaro)

(sindaco di Pesaro) Michele Santoro (giornalista)

(giornalista) Stefano Vaccari (responsabile organizzazione del Pd)

(responsabile organizzazione del Pd) Yanis Varoufakis (ex ministro delle Finanze della Grecia nel governo Tsipras)

(ex ministro delle Finanze della Grecia nel governo Tsipras) Nicola Zingaretti (Presidente della Regione Lazio – Pd)

(Presidente della Regione Lazio – Pd) Michele Ainis (costituzionalista)

(costituzionalista) Riccardo Barenghi (giornalista TPI)

(giornalista TPI) Riccardo Bocca (vice direttore TPI)

(vice direttore TPI) Martina Comparelli (attivista Fridays for Future)

(attivista Fridays for Future) Insaf Dimassi (attivista per i Diritti con focus sul Diritto di Cittadinanza)

(attivista per i Diritti con focus sul Diritto di Cittadinanza) Emanuele Fucecchi (illustratore TPI)

(illustratore TPI) Rinaldo Gianola (giornalista TPI)

(giornalista TPI) Sara Giudice , Giulia Cerino (giornaliste e promotrici della campagna #Senzagiridiboa)

, (giornaliste e promotrici della campagna #Senzagiridiboa) Valerio Magrelli (poeta e firma di TPI)

(poeta e firma di TPI) Stefano Mentana (vice direttore TPI)

(vice direttore TPI) Marco Revelli (sociologo)

(sociologo) Luca Telese (vice direttore TPI)

Abbiamo visto gli ospiti del Tpi Fest 2022 a Bologna, seguirà il programma completo definitivo con giorni e orari in cui saranno presenti i vari giornalisti, politici, attivisti. Se vuoi restare aggiornato clicca qui