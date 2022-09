TPI Fest 2022, la diretta della terza e ultima serata del Festival

TPI Fest 2022, la diretta dell’ultima serata del Festival

Terza e ultima serata del TPI Fest 2022, il festival di The Post Internazionale, andato in scena già il 15 e 16 settembre 2022 dalla tettoia Nervi a Bologna, in piazza Lucio Dalla, e che si conclude questa sera, 17 settembre, con il gran finale. Ospiti della terza serata, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, l’ex sindaca di Torino Chiara Appendino, l’ex ministro delle Finanze greco Yanis Varoufakis, il leader di Unione popolare Luigi De Magistris, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e molti altri. Di seguito la diretta della serata di oggi.

Ore 20 – Il colloquio con il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini con il direttore di TPI Giulio Gambino, il costituzionalista e firma di TPI Michele Ainis e il vicedirettore del nostro giornale Stefano Mentana: “In questa ultima settimana dobbiamo scegliere pochi argomenti. La sinistra a volte pensa di avere una superiorità e un’idea migliore del proprio avversario. Non dobbiamo dire che siamo migliori, ma più affidabili, su temi come la scuola pubblica, il fisco, il welfare”.

Ore 19.30 – Le attiviste femministe intersezionali Martina Comparelli e Federica Fabrizio nel monologo “Le donne e il clima nei programmi elettorali”. L’intervento è anche caratterizzato da un flash mob.

Ore 19.25 – Inizia la terza e ultima serata del TPI Fest 2022 a Bologna.