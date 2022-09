TPI Fest Bologna 2022: programma e ospiti della terza serata (17 settembre)

Sabato 17 settembre 2022 in piazza Lucio Dalla (tettoia Nervi) a Bologna va in scena la terza e ultima serata del TPI Fest 2022, la festa di The Post Internazionale. La terza delle tre serate in programma nel cuore pulsante dello storico quartiere della Bolognina avrà come titolo “Una nuova visione del mondo” e vedrà sul palco tanti ospiti. Il tutto a pochissimi giorni dalle elezioni politiche del 25 settembre. Un importante momento per confrontarsi sulle idee. Ma vediamo il programma della serata nel dettaglio.

TPI Fest 2022 – Programma sabato 17 settembre

Ore 19:15 – Martina Comparelli, portavoce di Fridays for Future: Le donne e il clima nei programmi elettorali Ore 20:00 – Stefano Bonaccini, Michele Ainis con Giulio Gambino e Stefano Mentana Ore 20:45 – Chiara Appendino con Giulio Gambino e Riccardo Bocca Ore 21:15 – Giuseppe Conte con Giulio Gambino e Domenico De Masi Ore 22:15 – “Una nuova visione del mondo”: Yanis Varoufakis, Luigi De Magistris, Emily Clancy, Insaf Dimassi, Rinaldo Gianola con Giulio Gambino e Stefano Mentana

Il programma completo

Come detto, il TPI Fest 2022 si svolgerà su tre serate (15, 16 e 17 settembre). Sul palco tantissimi ospiti come Stefano Bonaccini, Chiara Appendino, Giuseppe Conte, Luigi De Magistris, Yanis Varoufakis, Michele Santoro, Alessandro Di Battista, Nicola Zingaretti e tanti altri. Di seguito il programma completo del Festival di TPI:

Non solo dibattiti…

Abbiamo visto il programma della prima serata del TPI Fest 2022 a Bologna, ma alla Tettoia Nervi non ci saranno “solo” dibattiti. Saranno presenti stand e punti di ristoro per bere e mangiare insieme. Ci sarà anche musica e performance di vario genere con artisti e rappresentanti delle realtà territoriali che si alterneranno nelle tre sere del TPI Fest. Nell’ultima serata di sabato 17 settembre ci sarà un evento congiunto con il BikePride, in occasione della settimana europea della mobilità. Inoltre, durante la nostra Festa, una parte della redazione di TPI sarà presente a Bologna e ci sarà la possibilità di incontrare e conoscere i giornalisti che rendono vivo il giornale.