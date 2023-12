To Hellenikon e il prestigio della civiltà greca

L’idea nasce dal professor Giuseppe Zanetto, grecista dell’Università Statale di Milano, per promuovere e diffondere lo studio della civiltà greca come elemento fondamentale per comprendere le radici del pensiero occidentale e per affrontare le sfide politiche, sociali e culturali del nostro tempo.

Riuniti al ministero dell’Università e della Ricerca, i membri della nuova associazione hanno eletto presidente la professoressa Olimpia Imperio, grecista dell’Università di Bari.

To Hellenikon si propone di organizzare iniziative utili a promuovere la ricerca sulla civiltà greca e la sua valorizzazione, in contesti che sollecitino lo scambio culturale fra specialisti (filologi, storici, archeologi, storici dell’arte, storici della filosofia e della religione). Ma è aperta anche a tutti gli appassionati della cultura greca e dell’apporto fondamentale che questa ha offerto al pensiero critico di tutto il mondo.

L’associazione oltre ad avvalersi di attività più abituali come convegni, seminari e cicli di lezioni intende organizzare anche viaggi e periodi di ricerca in Grecia, collaborare alla produzione di spettacoli e di eventi, favorirne le pubblicazioni. Un’attenzione particolare è dedicata senza dubbio al mondo della scuola, con il massimo coinvolgimento dei docenti e degli allievi: è proprio nei licei di indirizzo classico che si deve creare un solido rapporto con la civiltà greca in modo da accrescerne il prestigio e continuare a tramandarlo di generazione in generazione. Perché di fronte alle imponenti sfide della modernità, è fondamentale che non venga meno la consapevolezza delle nostre radici culturali.