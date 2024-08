“Verso una svolta autoritaria?”: è online l’e-book gratuito di Forum DD e Volere la Luna

A due mesi dall’incontro “Verso una svolta autoritaria? L’Italia e l’Europa tra neoliberismo e restrizione della democrazia”, che si è tenuto il 20 giugno scorso presso la libreria Spazio Sette a Roma, il Forum Disuguaglianze e Diversità e Volere La Luna hanno pubblicato l’e-book che raccoglie gli interventi dei e delle partecipanti, tra i quali studiosi e studiose, attivisti e attiviste, movimenti e organizzazioni di civismo attivo, forze politiche.

L’incontro e l’e-book sono nati con l’intento di approfondire, sia sotto il profilo sociale sia sotto quello istituzionale e politico, la profonda dinamica autoritaria che sta percorrendo l’Italia, l’Europa e il mondo. Partendo da questa analisi: gli assunti del neoliberismo hanno prodotto disuguaglianze, immiserimento e poli-crisi definendo uno scenario che non solo non può promettere futuri giusti, ma tende a governare con sistemi autoritari gli esiti e le contraddizioni aperte dalle disuguaglianze sempre più insostenibili.

L’e-book, scaricabile gratuitamente dal sito del Forum Disuguaglianze e Diversità e da quello di Volere La Luna, raccoglie, tra gli altri, saggi di Alessandra Algostino, Fabrizio Barca, Vittorio Cogliati Dezza, Franco Ippolito, Andrea Morniroli, Annamaria Palmieri, Livio Pepino, Enrica Rigo, Nadia Urbinati. I testi sono frutto di una revisione successiva da parte degli autori e delle autrici.

“Una pubblicazione necessaria, perché quanto è ulteriormente accaduto nel Paese, in Europa e nel mondo in questi ultimi due mesi non fa che confermare le preoccupazioni rispetto all’intreccio sempre più evidente tra neoliberismo e svolta autoritaria, rendendo quasi scontata la risposta alla domanda posta nel titolo. Ma il Paese è anche pieno di esperienze, movimenti, forme di impegno civico e auto-organizzazione sociale che continuano a rilanciare proposte politiche che indicano alternative. Per altro verso si intravede, nei partiti e nei movimenti sociali, un clima in cui emergono alcuni segnali di disponibilità a cercare percorsi unitari di mobilitazione contro il neoliberismo, con proposte capaci di declinare la giustizia ambientale e sociale e i bisogni dei più vulnerabili”, commentano Andrea Morniroli, co-coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità, e Livio Pepino, presidente di Volere La Luna.

“Questo e-book”, concludono Morniroli e Pepino, “è destinato alle persone e alle realtà che nel mare in tempesta cercano quotidianamente di tenere una rotta contraria alla deriva autoritaria e che vogliono provare a cambiare e a costruire un nuovo pensiero collettivo”.