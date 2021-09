Quaranta opere ispirate ai Canti più celebri della Divina Commedia e realizzate da ventidue artisti italiani e internazionali. Nasce così: Suggestioni. La Divina Commedia illustrata, una mostra ideata per il settecentesimo anniversario della morte di Dante dall’associazione culturale “Libreria in viaggio”, in collaborazione con il MIBACT. La mostra arriva a Roma dal 15 settembre al 3 ottobre allo Spazio Rossellini.

Curata da Luigi Politano, Suggestioni. La Divina Commedia illustrata rappresenta un elemento di sintesi che mescola storia, letteratura, street art, arte pittorica, linee digitali, colori, e poetica narrazione. La storica dell’arte Patrizia Mania, specializzata in Arte contemporanea, il giurista Luigi Principato, esperto in Diritto pubblico e costituzionale e lo studioso di Letteratura italiana Paolo Procaccioli, raffinato dantista hanno invece curato l’assegnazione dei passi e i commenti alle opere.

A realizzare la collezione di Suggestioni. La Divina Commedia illustrata sono stati illustratori e vignettisti di fama internazionale, dalla formazione e dagli stili più vari, che mescolano la loro arte nella prima, grande esposizione di questo genere. Il racconto del Viaggio letterario per eccellenza si apre con l’opera dell’illustratore e musicista Davide Toffolo, e prende vita nelle immagini di Riccardo Mannelli, nei colori forti di Mauro Biani e nelle ambientazioni poetiche, a tratti drammatiche, create dalla fantasia di Luca Ralli.

Grandi nomi che hanno fatto la storia del fumetto e del disegno italiano, assieme alla nuova generazione di illustratori che continua a raccogliere un consenso di pubblico sempre crescente. È il caso della talentuosa Fumettibrutti, provocatrice e passionale in un tratto che mescola erotismo e inquietudine, e la poetica impressionista di Beppe Stasi, che riesce a restituire la vita stessa di Paolo e Francesca in un abbraccio quasi oscuro…

Inaugurata lo scorso maggio al Museo del Fumetto “Andrea Pazienza” di Cosenza, per poi approdare dal 4 luglio al 10 settembre al J. D. Calandra Italian American Institute di New York, dopo la tappa romana, “Suggestioni” proseguirà il suo cammino arrivando a Castelnovo ne’ Monti (Reggio Emilia) dal 10 al 30 ottobre, proprio ai piedi della Pietra di Bismantova, descritta da Dante Alighieri nel Purgatorio. Suggestioni. La Divina Commedia illustrata è a ingresso gratuito e visitabile nei giorni di spettacolo o su prenotazione.