Fai il bravo papà con i soldi che togli ai figli della gente come me, compragli tre, cinque, dieci paia di scarpe firmate a quel coglione del tuo ragazzo. Mettigli gli euro in tasca, perché da lui ci andiamo a riprendere quello che ci appartiene. Svegliati bravo genitore, a quello stesso coglione gliela vanno a vendere le persone come me la coca. E, poi, tocca a lui rifornire gli amici.

Svegliati papà dell’anno: se ti piace definirmi spacciatore, lui non è da meno! In un modo o nell’altro qualcosa me la dovete.

Se ti faccio paura per il mio andarti contro apertamente, non mi fai meno paura con il tuo fanculo il quartiere.

Non guardarmi dall’alto in basso, però, pensando che ho scelto la strada più facile. Non c’è niente di facile nella mia vita e per viverla devo metterci molto più coraggio di te.

Mi dispiace per mia madre. Non merita di vedere la foto di suo figlio sul giornale.

Doveva portarmi via.

Mio padre se n’è andato e lei si è messa con un altro. Se c’era di peggio, l’ha trovato. Il padre di mia sorella. Pochi anni e se n’è andato pure lui. Se ne vanno tutti: adesso tocca a me lasciarti da sola. Mi dispiace per Samantha. Odierà gli uomini come sua madre, ma proverà a tenerseli con la paura e, per questa stessa ragione, finirà per perderli.