Le Dolomiti risuonano di novità con Rosadira Festival: il 25, 26 e 27 agosto a Cortina il festival dedicato alla musica, al design, all’arte, al territorio e alla sostenibilità

Cortina d’Ampezzo, la Regina delle Dolomiti, è da sempre una meta rinomata per la sua bellezza paesaggistica. È un luogo per giovani ma che negli ultimi anni ha offerto loro poche iniziative e poca innovazione a livello di entertainment. Rosadira Festival vuole essere la risposta ad una sempre maggiore richiesta di nuovi stimoli, con la presenza di una nuova scena musicale e non solo: un evento di tre giorni con un’affluenza prevista di 800 persone ad ogni giornata, dedicato a musica, arte e design con un occhio attento alla sostenibilità.

Rosadira Festival è un progetto pensato per esaltare il territorio ampezzano offrendo un evento multisensoriale che si snoda in tre giorni di attività all’aria aperta, concerti, esposizioni artistiche, relax e divertimento in un connubio di natura e lifestyle. Il Festival intende offrire nuove esperienze da vivere e assaporare in una location speciale, introducendo nel panorama dei festival iniziative volte a conoscere, apprezzare e fare esperienza del territorio attraverso tutti i sensi. Tutto questo in una combinazione armonica con la natura, e non a sue spese.

I capisaldi su cui si fonda il progetto Rosadira Festival sono Musica, Sostenibilità, Moda, Arte e Design. Questi pilastri vengono proposti e combinati col fine di proporre momenti di aggregazione consapevole e attenzione al territorio. Le location che ospiteranno le tre giornate del festival sono Rumerlo, Rifugio Faloria e Belvedere Club.

Rosadira è un progetto rivolto principalmente a giovani tra i 20 e i 35 anni, ma non solo; durante le giornate di sabato e domenica verranno organizzati anche laboratori culturali e attività sportive in grado di coinvolgere anche famiglie e bambini. Tutte le iniziative sono incentrate sulla sensibilizzazione della sostenibilità e sulla scoperta del territorio.

Una combinazione tra natura e lifestyle che nasce con l’obiettivo di far divertire, ma anche riflettere su un connubio non sempre facile, ma necessario, nel rispetto del pianeta e degli esseri umani che lo abitano. L’interesse e la difesa dell’ambiente sono una delle cause che le nuove generazioni hanno più a cuore, che difendono e per cui si impegnano in molti modi. “Let’s dance for a cause” è il payoff di un festival che mira a questo.

I biglietti sono acquistabili sul circuito DICE al seguente link.

Rosadira Festival nasce dall’unione di tre diverse e giovani realtà: Now.Here, Burro Studio e Cortina Experience.