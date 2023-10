Allo scrittore e drammaturgo Jon Fosse il premio Nobel per la Letteratura 2023: “Ha dato voce all’indicibile”

Jon Fosse è il vincitore del premio Nobel per la Letteratura 2023

Lo scrittore e drammaturgo norvegese Jon Fosse è il vincitore del premio Nobel per la Letteratura 2023: lo ha annunciato l’Accademia svedese che ha sottolineato di aver insignito l’autore per “le sue opere teatrali e la sua prosa innovativa che danno voce all’indicibile”.

The 2023 #NobelPrize in Literature is awarded to the Norwegian author Jon Fosse “for his innovative plays and prose which give voice to the unsayable.” pic.twitter.com/dhJgGUawMl — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2023

Chi è Jon Fosse

Nato a Haugesund, nella contea di Rogaland, in Norvegia, il 29 settembre 1959, Jon Fosse ha pubblicato il suo primo romanzo, Rosso, nero, nel 1983.

Successivamente, ha scritto romanzi, racconti, poesie e libri per bambini, ma anche opere e saggi teatrali. Le sue opere, tra cui la più celebre è Melancholia, sono state tradotte in oltre quaranta lingue.

Fosse è molto celebre in patria, ma anche in Francia e Gran Bretagna, meno negli Stati Uniti. Si tratta della quarta volta nella storia che il Nobel per la Letteratura viene assegnato a uno scrittore norvegese: l’ultima è datata addirittura 1928 con Sigrid Undset.

In un’intervista a La Stampa pubblicata nel 2022, Jon Fosse espresse, tra le altre cose, la sua contrarietà sul Nobel per la Letteratura assegnato a Dario Fo e Bob Dylan.

“Quello a Pirandello era giusto, quello a Dario Fo no. Il Nobel dovrebbe andare a uno scrittore e Dario Fo non lo era. Lo stesso vale per Bob Dylan. Dargli il Nobel è stato sbagliato. Se c’era un americano a cui andava dato era John Ashbery. Ma è morto poco dopo il premio a Dylan” dichiarò lo scrittore.

“Sono così felice e sorpreso. Non me lo aspettavo davvero” è stata la prima reazione dello scrittore alla notizia dell’assegnazione del premio Nobel. In realtà, Fosse era uno dei favoriti della vigilia. Nel 2022, il Nobel per la Letteratura era andato alla francese Annie Ernaux.