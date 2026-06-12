Ritrovare l’umano: la Persona al centro oltre l’algoritmo (di M. Lapucci)

Scuola, lavoro, cura, politica. La modernità tecnica riduce tutto a indicatori. Senza nominare chi è il fine. Non è distrazione, è un’antropologia che considera rilevante solo ciò che si misura. Nel solco di Magnifica humanitas, una riflessione sulla dignità nell’età dell’intelligenza artificiale

Ci sono fasi storiche, come quella che stiamo attraversando, in cui il progresso tende a essere identificato quasi esclusivamente con l’accelerazione: più capacità di calcolo, più automazione, più dati, più velocità di esecuzione. In questa cornice, tutto ciò che è misurabile appare anche governabile, e tutto ciò che è governabile sembra automaticamente da perseguire. Eppure è proprio in un simile passaggio che riemerge la questione più rilevante: quale spazio resta alla Persona?

Non è una domanda nostalgica, né una reazione impaurita di fronte all’innovazione. È, al contrario, una questione decisiva del nostro tempo, perché riguarda il modo in cui intendiamo costruire il futuro e il posto che scegliamo di assegnare alla persona entro sistemi economici, tecnologici e sociali sempre più complessi.

Il lessico del progresso

Negli ultimi anni abbiamo imparato a parlare con naturalezza — e talvolta, va detto, anche con una certa superficialità — di resilienza, transizione digitale, big data, intelligenza artificiale, governance algoritmica, sostenibilità. È un lessico che riflette trasformazioni reali e profonde. Ma ogni lessico, quando diventa dominante, porta con sé anche un rischio: restringere il campo del visibile fino a farci credere che conti soltanto ciò che si può quantificare, calcolare, certificare.

In questa progressiva riduzione dell’esperienza umana a insieme di dati e funzioni, non perdiamo soltanto profondità culturale; perdiamo, prima ancora, il senso del limite e il significato del fine. Per questo oggi, il punto non mi pare sia tanto quello di schierarsi, in modo ingenuo, a favore o contro la tecnica. Nessuna posizione puramente reattiva e ideologica sarebbe all’altezza della sfida.

La questione vera è un’altra: la tecnologia resta uno strumento al servizio della persona oppure tende a ridefinire la persona sulla base delle proprie logiche? In altri termini, stiamo usando dispositivi sempre più sofisticati per liberare energie umane, ridurre disuguaglianze, rendere il lavoro più degno, la salute più accessibile, la vita più abitabile? Oppure stiamo accettando, quasi senza accorgercene, che i criteri dell’efficienza, della previsione e dell’automazione diventino il metro ultimo con cui valutare anche ciò che all’umano non è riducibile?

Questo slittamento è già sotto i nostri occhi. Accade quando il lavoro viene osservato esclusivamente attraverso indicatori di performance; oppure quando la scuola è misurata solo in base a risultati standardizzati; o ancora quando la cura rischia di trasformarsi in business; o quando la decisione politica si appoggia sempre più a modelli di ottimizzazione che promettono neutralità, ma incorporano visioni del mondo, priorità economiche e gerarchie di valore.



Accade, soprattutto, quando si diffonde l’idea che l’errore umano sia sempre peggiore del calcolo automatico e che la responsabilità possa essere delegata a procedure, piattaforme, sistemi predittivi. Ma una società che affida il proprio criterio di giustizia, di merito, di selezione e perfino di verità a dispositivi impersonali finisce inevitabilmente per smarrire qualcosa di essenziale: la coscienza del fatto che la Persona eccede ogni modello.

Oltre la procedura

È qui che il tema della sostenibilità, così spesso evocato e così raramente interrogato fino in fondo, mostra tutta la propria ambivalenza. Se ridotta a griglia di indicatori, checklist reputazionale o linguaggio manageriale, la sostenibilità rischia di diventare essa stessa parte del problema. Può trasformarsi in una grammatica corretta ma senz’anima, capace di descrivere processi senza toccare la domanda fondamentale: per chi stiamo costruendo istituzioni, mercati, tecnologie, organizzazioni?



Se il destinatario finale scompare, se la persona viene sostituita da astrazioni amministrative o statistiche, allora anche la sostenibilità smette di essere visione per uno sviluppo equo e duraturo e si riduce a mera procedura. Ed è anche per questo che negli ultimi anni il modello ESG ha finito per essere oggetto di facili attacchi a livello internazionale – per lo più strumentali da parte di certa politica – su una sua presunta inutilità.



Per questa ragione occorre avere il coraggio di compiere un passaggio ulteriore. Non basta più aggiornare i parametri con cui leggiamo il cambiamento; bisogna rimettere al centro ciò che i parametri non riescono interamente a contenere. Da qui nasce l’esigenza di una prospettiva ESG+H: una visione nella quale ai criteri ambientali, sociali e di governance si affianchi con chiarezza la dimensione dell’Health, dell’Human e dell’Happiness. Non come concessione sentimentale o slogan accessorio, ma come necessaria correzione di rotta. Salute, umano, felicità: tre parole che possono apparire eccentriche nel lessico della contemporaneità e che invece ne rappresentano il banco di prova più serio.



La salute, anzitutto, non può essere intesa soltanto come assenza di malattia o come efficienza funzionale del corpo. È equilibrio complessivo, condizione relazionale, qualità dell’ambiente in cui si vive e si lavora, accesso alla cura, tempo restituito alla vita: basti pensare al tempo del Covid per comprendere appieno questa dimensione.

Parlare di salute significa interrogare la forma stessa della convivenza e misurare la bontà di un sistema non solo dalla sua produttività, ma dalla sua capacità di non consumare le persone che lo vivono.



L’umano, a sua volta, è ciò che resiste a ogni riduzione o automatismo meccanico. Non è un residuo romantico dentro la modernità tecnica, ma il criterio che dovrebbe orientarla. L’umano è libertà, immaginazione, creatività, responsabilità, relazione. È anche la possibilità di eccedere la funzione assegnata, di non coincidere mai del tutto con il proprio profilo, con la propria prestazione, con la propria tracciabilità. Ogni volta che dimentichiamo questa caratteristica, apriamo la strada a un’organizzazione del mondo in cui tutto viene ordinato secondo utilità e prevedibilità, e in cui la dignità finisce per dipendere dal rendimento.



Infine, la felicità. Parola, mi rendo conto, quasi imbarazzante per la cultura pubblica contemporanea, che preferisce espressioni più tecniche e meno complicate. Eppure una società incapace di domandarsi che cosa renda la vita degna di essere vissuta è una società che ha già rinunciato a comprendere se stessa. E che non riesce a rappresentare più nulla per le giovani generazioni, che infatti mostrano spesso segni evidenti di perdita di speranza nel futuro.



In questo senso, il riferimento alla “happiness” contenuto in “Ritrovare l’Umano” richiama opportunamente una delle formulazioni più significative della modernità politica occidentale: quella della Dichiarazione d’Indipendenza americana di cui quest’anno ricorre il 250esimo anniversario, che annovera tra i diritti inalienabili la “pursuit of happiness”. Non si tratta, in quel contesto come in questo, di una felicità frivola o privatistica, ma del riconoscimento che l’ordinamento politico e civile deve creare le condizioni perché la vita umana possa compiersi con dignità, libertà e pienezza.



La felicità, allora, non è evasione né ottimismo di facciata; è la verifica concreta che il vivere comune non si limita a funzionare, ma consente alle persone di fiorire. Dove non c’è possibilità di fioritura – di human flourishing appunto – di senso di riconoscimento, di legame, anche il benessere più efficientemente organizzato produce insoddisfazione sociale.

Il nodo dell’antropologia

Ritrovare l’Umano significa riuscire a sottrarsi a una doppia illusione. La prima è quella tecnocratica, secondo cui ogni problema può essere risolto aumentando precisione, velocità e capacità di calcolo. La seconda è quella opposta e speculare, che risponde al dominio della tecnica con una retorica genericamente umanistica, spesso impotente perché priva di strumenti per incidere nella realtà.



La sfida ora è invece più esigente: costruire un umanesimo capace di abitare la modernità senza inginocchiarsi a essa; capace di usare la tecnica senza lasciarsi ridefinire dai suoi imperativi; capace di innovare senza sacrificare la persona.



In questa prospettiva, “Magnifica Humanitas” di Papa Leone XIV appare illuminante non solo come appello d’autorità, ma come segno di una medesima urgenza culturale in cui il cuore della questione non è il rifiuto della tecnica, bensì la necessità di custodire una certa idea di uomo mentre la tecnica tende a diventare ambiente, linguaggio e criterio di decisione. È una convergenza che merita attenzione, perché richiama lo stesso punto decisivo: il rischio non è soltanto che le macchine facciano troppo, ma che l’uomo finisca per pensarsi come troppo poco, accettando di essere descritto soltanto nei termini che i sistemi sono in grado di elaborare.



Quando questo accade, la neutralità tecnologica si rivela per ciò che veramente è: una finzione. Ogni dispositivo incorpora una visione dell’essere umano; ogni architettura seleziona priorità; ogni algoritmo produce effetti morali e politici. Per questo il problema non è se usare o no l’intelligenza artificiale, ma quale antropologia, quale idea di dignità, quale concetto di limite e di responsabilità decidiamo di inscrivere nel suo sviluppo.

Lavoro e istituzioni

Il punto, allora, non è frenare l’innovazione, ma sottrarla all’automatismo. Restituirle un orientamento. Impedire che la potenza diventi il solo criterio. Ricordare che non tutto ciò che può essere fatto, per questa sola ragione, deve essere fatto. E soprattutto riaffermare che il discernimento umano non è un ostacolo all’efficienza, ma la condizione perché l’efficienza non degeneri in un dominio.



Da questo punto di vista, anche il lavoro torna a mostrarsi come un terreno cruciale. Da troppo tempo lo osserviamo quasi esclusivamente come variabile economica: costo, produttività, flessibilità, competenza, adattabilità. Tutto vero, ma non sufficiente. Il lavoro è anche luogo di riconoscimento, costruzione di identità, partecipazione al mondo comune. Se viene interamente assorbito da logiche estrattive o da dispositivi di valutazione permanente, non cambia soltanto organizzazione: cambia significato. E quando il lavoro perde significato, il danno non è solo individuale; investe il tessuto democratico, perché indebolisce il legame tra persona, responsabilità e appartenenza sociale.



Lo stesso vale per la politica e per l’impresa. Entrambe sono chiamate oggi a misurarsi con una domanda che non può essere elusa: vogliono limitarsi a governare la complessità oppure intendono ancora orientarla verso un’idea di bene comune? Se il bene comune viene sostituito dalla sola ottimizzazione dei processi, allora l’orizzonte si restringe inevitabilmente. Governare non significa semplicemente far funzionare i sistemi, ma decidere quali fini meritino di essere perseguiti e quali limiti non debbano essere oltrepassati. Imprese, istituzioni, cultura, educazione: tutto concorre a questa responsabilità.

Responsabilità della coscienza

Ritrovare l’umano, dunque, non è un esercizio retorico né una difesa del passato. È il compito politico e civile più urgente nell’epoca in cui il potere tende a presentarsi in forma impersonale, automatizzata, predittiva. Significa ricostruire linguaggi, pratiche e istituzioni; significa riconoscere che la fragilità non è uno scarto da eliminare, ma una dimensione costitutiva dell’esperienza umana. Significa ricordare che nessuna società può dirsi avanzata se produce strumenti sempre più intelligenti e persone sempre più sole, performanti e insieme svuotate; connesse, ma non più veramente in relazione.



La vera domanda, in fondo, è semplice solo in apparenza: che cosa vogliamo salvare mentre trasformiamo il mondo? Se non sappiamo rispondere a questa domanda, ogni innovazione rischia di diventare cieca. Se invece accettiamo di porla fino in fondo, a cominciare dalle sedi istituzionali, allora la tecnica può tornare a essere ciò che dovrebbe rimanere: una forma di mediazione, non un destino; uno strumento della libertà, non il suo sostituto.

È per questo che un nuovo umanesimo non è un lusso teorico, ma una necessità storica. Non per opporre l’uomo alla tecnica, ma per impedire che la tecnica riduca l’uomo alla propria misura. Non per rifugiarsi in una superiorità morale astratta, ma per restituire concretezza a parole che, senza la persona al centro, diventano gusci vuoti: sviluppo, sostenibilità, innovazione, governance.



E forse è proprio qui che il richiamo di “Magnifica Humanitas” deve essere accolto nel suo significato più fecondo: non come sigillo confessionale, ma come conferma di una consapevolezza che non può essere più aggirata. Nel tempo dell’intelligenza artificiale, della decisione automatizzata e della vita misurata, la domanda decisiva resta una sola: se siamo ancora capaci di custodire l’Umano. Perché tutto il resto — la potenza di calcolo, l’efficienza dei sistemi, la sofisticazione delle infrastrutture — avrà valore soltanto se saprà rimanere al servizio di questa priorità. Altrimenti il rischio non sarà di avere macchine troppo intelligenti, ma uomini progressivamente meno liberi, meno responsabili e, infine, meno umani.