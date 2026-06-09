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Cultura

“La Congrega dei 13”: il primo romanzo noir dell’ex ministro Cesare Damiano

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Cesare Damiano è stato ministro dal Lavoro tra il 206 e il 2008. Credit: AGF

Un esordio interessante, capace di incuriosire gli appassionati del giallo e, al tempo stesso, i lettori che amano i romanzi in cui i luoghi diventano parte integrante della storia

di Giovanni Macchi
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Da qualche settimana nelle librerie italiane, per i tipi di Round Robin Editrice, è disponibile La Congrega dei 13, il romanzo d’esordio di Cesare Damiano. E sorprende, fin dalle prime pagine, la scelta dell’ex ministro del Lavoro di cimentarsi con uno dei generi più difficili da padroneggiare: il noir storico. Una sfida affrontata con ambizione, costruendo una vicenda investigativa che si sviluppa nella Cuneo del 1956 e che riesce a tenere insieme mistero, memoria e racconto di territorio.

La storia prende avvio dall’omicidio di un ambiguo personaggio cittadino, il mago Eula, figura circondata da un alone di mistero e al centro di una rete di relazioni che conduce il commissario Puccio Meló a indagare su una società segreta, la “Congrega dei 13”. Da qui si dipana una trama fatta di piste, indizi, depistaggi e colpi di scena, nella migliore tradizione del giallo classico, ma con un’attenzione particolare all’atmosfera e alla costruzione dell’ambiente narrativo. È proprio l’ambientazione uno degli elementi più riusciti del libro.

Damiano restituisce con accuratezza un Nord Italia ormai scomparso: quello delle città di provincia che stanno entrando nel boom economico ma conservano ancora i ritmi, le abitudini e le gerarchie del dopoguerra. Le vie porticate di Cuneo, le botteghe artigiane, le trattorie, gli uffici pubblici e i salotti borghesi diventano parte integrante della narrazione.

La città non è soltanto uno sfondo, ma una presenza viva che accompagna il lettore lungo tutta l’indagine. Anche i personaggi contribuiscono in modo decisivo alla riuscita del romanzo.

Il commissario Puccio Meló è una figura costruita con equilibrio: intelligente, intuitivo, rigoroso nel lavoro ma profondamente umano nei rapporti personali. Non è l’eroe infallibile del noir contemporaneo, bensì un investigatore che osserva, riflette e si muove dentro una comunità che conosce bene. Proprio questa dimensione quasi domestica dell’investigazione conferisce autenticità alla storia.

Accanto a lui spicca Elvira, donna elegante e riservata, legata al commissario da una relazione che riflette i codici morali e sociali dell’epoca. Le sue apparizioni, mai eccessive, aggiungono una nota sentimentale discreta e contribuiscono a umanizzare il protagonista. Damiano la tratteggia con pochi dettagli ma efficaci, che la rendono immediatamente riconoscibile e credibile.

Il pregio principale di La Congrega dei 13 sta infatti nella capacità di tenere insieme due registri: quello del noir e quello del romanzo d’ambiente. Il lettore è naturalmente portato a scoprire chi sia il colpevole e quali segreti nasconda la misteriosa congrega, ma lungo il percorso finisce soprattutto per affezionarsi ai luoghi e alle persone che popolano questa provincia piemontese raccontata con evidente partecipazione.

Per essere un’opera prima, La Congrega dei 13 mostra una notevole sicurezza nell’impianto narrativo e una sincera passione per il genere. Cesare Damiano debutta nella narrativa con un noir che guarda alla tradizione italiana del romanzo di provincia e che trova nella ricostruzione storica e nell’attenzione ai personaggi i suoi punti di maggiore forza. Un esordio interessante, capace di incuriosire gli appassionati del giallo e, al tempo stesso, i lettori che amano i romanzi in cui i luoghi diventano parte integrante della storia.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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