Premio Ischia: a Julia Buckley il premio FS per il “Travel Journalism”

Julia Buckley si è aggiudicata il Premio FS per il “Travel Journalism, l’Italia raccontata al mondo”. Travel journalist freelance, la Buckley da oltre 15 anni si occupa di raccontare, sui principali media del Regno Unito e degli Stati Uniti, un’Italia dinamica e lontana dagli stereotipi e dai cliché. Con i suoi articoli promuove lo sviluppo di un turismo sostenibile e accessibile, e l’utilizzo del treno come mezzo green per viaggiare nel nostro Paese e in Europa, raccontando a un pubblico internazionale luoghi da scoprire e avvincenti itinerari.

Il premio, assegnato all’unanimità dalla Giuria, è stato consegnato da Luca Torchia, Chief Communication Officer del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nella splendida location dell’Hotel Regina Isabella di Lacco Ameno in occasione della 44°edizione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo.

Il conflitto in Ucraina, i cambiamenti climatici, l’economia sostenibile e l’intelligenza artificiale sono i temi dei dibattiti e dei podcast dell’edizione 2023, che ha decretato gli altri vincitori.

Claudio Cerasa, direttore del Foglio, si è aggiudicato il premio per la carta stampata, Francesca Fagnani, conduttrice di “Belve”, quello per la Tv, mentre a Barbara Carfagna, Rai Uno, è andato il riconoscimento per gli approfondimenti sulle società digitali ed il web, e a Francesco De Luca, caporedattore del “Il Mattino”, quello per il racconto sportivo. Alla giornalista televisiva e scrittrice Lucia Annunziata è stato, invece, assegnato il premio “Internazionale alla carriera”. Luciano Tancredi, direttore del “Tirreno”, Giuseppe De Bellis, direttore di Skytg24, e Corrado Zunino, inviato di Repubblica, sono i vincitori dei premi speciali “Ischia”.

Il Premio Ischia di giornalismo ha, inoltre, da anni acceso i riflettori anche sulla comunicazione istituzionale, sempre più determinante nelle attività delle grandi aziende. Ad aggiudicarsi quest’anno il premio come comunicatore dell’anno, è stato Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpaolo. A Gian Luca Spitella, Direttore della Comunicazione di ARERA, è stato assegnato il Premio per la comunicazione istituzionale. Il premio alla “Comunicazione Sostenibile”, assegnato da Terna, è andato invece a Valeria Sforzini, giornalista esperta di ecosostenibilità, editorialista della rubrica Pianeta 2030 del Corriere della Sera.