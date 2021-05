Ninni Bruschetta su Boris 4| VIDEO

“Sono consapevole del fatto che Duccio è una cattiva persona, quindi sicuramente ha fatto qualcosa di brutto in questi anni, vedremo”, così Ninni Bruschetta, che nella serie tv Boris ha interpretato il direttore della fotografia Duccio Patané, sulla quarta stagione del cult andato in onda dal 2007 al 2010 e scritto da Mattia Torre – scomparso nell’estate del 2019 – Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo. I nuovi episodi dovrebbero andare in onda nell’estate del 2022.

TPI ha intervistato Ninni Bruschetta a margine delle prove dello spettacolo teatrale, “Pandemia”, in scena il 20 e 21 maggio nel Ridotto del Teatro Comunale de L’Aquila, per la regia di Giuseppe Dipasquale, interpretato insieme all’attrice Federica De Benedittis e con la partecipazione di Roberto Lipari. Qui l’intervista completa