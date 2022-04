Curioso episodio al Museo Picasso di Parigi. Una donna, 72 anni, appassionata d’arte, si è portata a casa una giacca appesa ad un gancio posto quasi all’uscita della sala del museo parigino che stava visitando. La signora non ha avuto neppure l’accortezza di chiedere se quella giacca fosse di qualcuno, ma trovandosi sola, ha pensato bene di prenderla e portala via con sé.

Quella giacca però non era un indumento qualsiasi, ma un’opera d’arte contemporanea firmata da Oriol Vilanova, artista, architetto e filosofo catalano di 42 anni residente a Bruxelles. “Old Masters”, questo il titolo dell’opera, composta appunto da una giacca appesa a un gancio con le tasche piene di cartoline, che il pubblico può prendere e osservare. Per questo motivo non è scattato l’allarme.

La pensionata, che non sarebbe nel pieno possesso delle sue facoltà mentali, ha avuto così tutto il tempo per prendere la giacca, portarla a casa, provarla e, dopo aver constatato che era troppo lunga, lasciarla da una sarta per farci un bell’orlo e accorciarla. Così per circa un mese in quella parete del Museo Picasso c’è stato il vuoto. Restava in bella vista solo la targhetta con il nome dell’opera, la data e il nome dell’autore. Un’opera contemporanea, che prevedeva una diretta interazione con il pubblico, ma non fino a questo punto.

L’opera non è stata rubata per essere venduta, ma è rimasta nell’armadio di questa signora parigina, che l’ha pure accorciata per renderla della sua taglia. Dopo qualche giorno la donna, ignara di aver trafugato un’opera d’arte, ha confessato il tutto. Tornata sul luogo dell’inconsapevole furto, la signora è stata fermata dagli agenti del museo. La 72enne, quasi cadendo dalle nuvole, ha spiegato che “mai si sarebbe permessa di rubare un’opera d’arte”. D’altronde è una grande appassionata e trascorre molto tempo tra musei e mostre. La giacca è quindi tornata al suo posto, anche se più corta di circa 30 centimetri.

“Dopo il furto avevamo messo in atto un sistema di sicurezza particolare”, ha spiegato Sabine Longin, la nuova direttrice del Museo Picasso. E aggiunge: “Old Masters ha avuto molto successo anche perché il pubblico è invitato a interagire con l’opera”. Per la pensionata parigina non dovrebbero esserci conseguenze legali. La direttrice infatti preferisce chiudere qui la questione, vista la buona fede dell’anziana. Non è infatti la prima volta che opere d’arte contemporanea così originali creano qualche equivoco in distratti visitatori.