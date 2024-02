La mostra “Teste Elleniche: George Petrides” arriva ad Aprile a Venezia

L’Ambasciata di Grecia a Roma, insieme all’Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini di Venezia, in collaborazione con il Consolato Onorario di Grecia a Venezia e la Comunità Greca Ortodossa di Venezia, con il sostegno dell’Arcidiocesi Ortodossa d’Italia, presenta ‘Teste Elleniche: George Petrides’. Questa esposizione offre un’intima esplorazione della storia e della cultura greca attraverso oltre 2.500 anni. La mostra si terrà nel cortile di San Giorgio dei Greci, adiacente all’Istituto, a breve distanza dall’Arsenale, dal 15 al 28 Aprile e dall’8 Maggio al 24 Novembre 2024, dalle 9:00 alle 17:00, tutti i giorni.

Lo scultore George Petrides ha condiviso il suo onore per il continuo viaggio delle Teste Elleniche nel mondo, portando la storia e la cultura greca a migliaia di visitatori. A Venezia, le sue opere saranno esposte a breve distanza da alcuni dei tesori della cultura greca, tra cui la rinomata collezione di icone nel Museo dell’Istituto e la storica chiesa costruita dai Greci nel 1548, durante l’epoca di Michelangelo, ancora oggi punto di riferimento per la Comunità Greca. Petrides ha espresso gratitudine verso i sostenitori dell’evento, inclusi l’Ambasciatore di Grecia a Roma Eleni Sourani, il Presidente dell’Istituto Ellenico Vasileios Koukousas, il Console Onorario di Grecia a Venezia Bruno Bernardi, il Presidente della Comunità Ellenica Ortodossa a Venezia Dimitris Zareifopulos, l’Arcivescovo d’Italia Polycarpos e la direttrice culturale Eleftheria Gkoufa.

Le Teste Elleniche: Un Viaggio nella Storia Greca

Le Teste Elleniche sono sei busti monumentali, ognuno alto più di due metri, che tracciano la storia della Grecia attraverso i secoli, dall’antichità classica all’epoca contemporanea. Ogni testa riflette un periodo significativo, come la Grecia Classica, l’Impero Bizantino, la guerra d’Indipendenza greca, l’Incendio di Smirne, l’occupazione nazista e l’Olocausto, offrendo una visione personale e coinvolgente di oltre 2.500 anni di storia. George Petrides ha creato queste opere dopo un attento studio di capolavori scultorei, fonti storiche e fotografie dell’epoca, catturando l’essenza di ogni periodo e rendendo omaggio alla continuità della cultura greca nel corso dei secoli. Le teste, attraverso la rappresentazione di temi universali come la leadership femminile, la memoria dell’Olocausto e la tragedia dei rifugiati, offrono uno sguardo penetrante sulla storia e sulla società greca.

Una Mostra in Viaggio

La mostra “Teste Elleniche” è un viaggio attraverso la storia e la cultura greca che ha già fatto tappa in diverse parti del mondo. Dopo il debutto presso l’Ambasciata di Grecia negli Stati Uniti a Washington, D.C., la mostra è stata ospitata al Museo Nazionale Ellenico di Chicago, Illinois. Oltre a Venezia, sono previste altre tre tappe in Europa e in Asia, portando il totale delle esposizioni a otto in tutto il mondo. Un ampio catalogo accompagna l’esposizione, offrendo approfondimenti sui periodi storici rappresentati e sulle sculture di Petrides. Nel contesto dell’Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini di Venezia, la mostra trova un contesto ideale, affiancata dalla ricca collezione di opere d’arte ortodosse della Comunità Ellenica di Venezia e dalla storica Chiesa di San Giorgio dei Greci, che sarà aperta agli stessi orari della mostra.

Le Sculture di George Petrides

George Petrides è un rinomato scultore noto per le sue opere pubbliche di grande impatto. Tra le sue creazioni più significative vi è la scultura “Rifugiato II”, un omaggio al tragico incendio di Smirne, che è stata inaugurata nel centenario dell’evento ad Atene. Attualmente, Petrides sta lavorando alla realizzazione della statua “Mother and Child”, che sarà collocata nel cuore di Atene, nel campus dell’Ospedale Aretaieion, in occasione della festa della mamma. Questa statua, alta 2,6 metri, sarà un simbolo di speranza e solidarietà, rappresentando l’impegno della città verso la salute e il benessere delle donne.