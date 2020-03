È morto lo scrittore e attivista politico russo Eduard Limonov

È morto a Mosca, all’eta’ di 77 anni, lo scrittore e attivista politico russo Eduard Limonov. Lo ha confermato l’ufficio stampa del partito “Altra Russia’ di cui era leader, dopo che la notizia era stata data su Telegram dal deputato Serghei Shargunov.

Limonov era stato ricoverato a ottobre per problemi di salute. Nato a Kharkov, in Ucraina, nel 1954, dalla meta’ degli Anni ’70 fino al crollo dell’Urss ha vissuto in esilio negli Stati Uniti. Tra le sue opere piu’ note, ‘Sono io, Edichka’ e ‘Libro dell’acqua’. Con la biografia romanzata ‘Limonov’, pubblicata in Italia nel 2012 da Adelphi, lo scrittore francese Emmanuel Carre’re lo aveva lo aveva fatto conoscere e amare al grande pubblico in Europa.

Limonov e’ morto in una clinica di Mosca, ha detto lo scrittore e deputato Serghei Shargunov. Aveva 77 anni. “E’ rimasto in contatto fino all’ultimo momento, ha parlato, potevamo scrivergli”, ha aggiunto Shargunov, che non ha indicato la causa della morte. Le informazioni sulla morte dello scrittore sono state confermate anche dal suo assistente.

Secondo la testata Mash, Limonov “ha subito due operazioni” in giornata. “Prima ha avuto problemi alla gola, poi e’ partita un’infiammazione”, scrive la testata. Secondo la pubblicazione, Limonov e’ stato ricoverato il 15 marzo in una clinica privata, dopo “una lunga battaglia oncologica”.

Il 13 marzo Limonov aveva annunciato sulla sua pagina Facebook di aver firmato un contratto per un nuovo libro con la casa editrice Individuum “Il volume e’ gia’ stato scritto”, aveva detto.

Potrebbero interessarti Coronavirus, le biblioteche virtuali regalano un milione di libri digitali Il flash mob in quarantena: alle 18 tutti a suonare affacciati alle finestre di casa Premio Strega 2020, annunciati i 12 libri finalisti