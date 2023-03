Maurizio Costanzo nella tomba che fu di Monica Vitti nel cimitero del Verano

La salma di Maurizio Costanzo riposa in un condominio di loculi a piani nel cimitero monumentale del Verano, nello spazio che fu di Monica Vitti, ora trasferitasi in una tomba fatta costruire nella stessa struttura dalla famiglia.

I fan del conduttore televisivo riempiono di fiori la sua tomba, ci sono anche piccoli doni e lettere per lui. “Sono venuta qui per due volte, non è vero che la morte cancella tutto. Se sono qui c’è un motivo. Spero di diventare anche solo un briciolo di ciò che sei”, si legge in un messaggio lasciato tra i fiori, accanto a una piccola statua di un elfo, “un portafortuna che mi ha tenuto compagnia nella mia carriera universitaria”.

Tra gli altri oggetti un rosario azzurro, una scatola di liquirizia, santini e una statuetta di Lourdes. Qualcuno fotografa la lapide per ricordo, molti si asciugano le lacrime.

“È così da lunedì scorso, da quando è arrivato il signor Costanzo – spiega la dipendente all’accoglienza – noi sappiamo a memoria la sua collocazione: passaggio 8, fila II, numero 11”.