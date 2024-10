Maremma Perestrojka: l’esilarante nuovo romanzo di Cecilia Tosi

Maremma Perestrojka, esilarante, commovente e autentico, il nuovo romanzo di Cecilia Tosi segna il punto di passaggio di un’intera generazione. Pubblicato da Round Robin Editrice nella collana Parole in Viaggio, il romanzo della giornalista di Rai News24 è disponibile in tutte le librerie e negli store online. Con questo romanzo, Tosi ci porta nella provincia toscana, dove il destino personale della protagonista si intreccia con i grandi eventi storici che hanno ridisegnato gli equilibri mondiali.

È il 1989, anno in cui il “martello della Storia” infrange certezze consolidate e ridefinisce il panorama politico e sociale globale. Ma, per Cecilia, la giovane protagonista, quel periodo sarà ricordato soprattutto per il suo “viaggio” personale attraverso il passaggio dall’infanzia all’adolescenza: un momento carico di scoperte, dubbi e primi desideri di autonomia.

Ambientato nella città toscana di Grosseto, all’epoca soprannominata “Kansas City”, il romanzo segue il percorso di crescita di una dodicenne che affronta sfide tipiche legate a quell’età: nuove amicizie, prime cotte e dinamiche scolastiche spesso conflittuali. Mentre Cecilia vive le sue esperienze personali, sullo sfondo si verificano eventi storici destinati a cambiare il mondo; un parallelismo che rispecchia i mutamenti interiori della ragazza.

“Ho voluto raccontare quel delicato periodo della vita in cui non sei più bambino, ma non sei ancora adulto”, spiega Cecilia Tosi. “È un momento di metamorfosi, in cui ogni certezza vacilla, proprio come accadde nel 1989, quando i grandi equilibri mondiali crollarono”. Ma avevamo a che fare anche con i capelli cotonati e i primi peli sulle gambe da debellare: anche questi serissimi problemi da risolvere.

Si legge dalle pagine del libro: “Gel, lacca, schiuma: tutto era permesso negli anni Ottanta. Ogni anno i capelli delle mie amiche si facevano sempre più gonfi e incatramati. Se sul retro sfruttavano l’effetto antigravitazionale della permanente, davanti si trasformavano in un groviglio di onde e ciuffi innalzati a suon di spray. Inutile dire che mia madre assisteva orripilata a quello sfoggio di architetture pilifere, pensando peste e corna di quei genitori che consentivano alle loro figlie di cospargersi tutti quei liquidi sulla testa. Le bambine avrebbero riportato seri danni epidermici, diceva, e tutto per colpa di Craxi”.

Maremma Perestrojka alterna momenti di quotidianità e vita di provincia a eventi storici di portata mondiale, creando un racconto che tocca le corde della nostra memoria collettiva. Le vicende personali di Cecilia si intrecciano con la grande storia, mostrando come i cambiamenti globali possano influenzare profondamente anche la vita quotidiana, dalle relazioni familiari alle discussioni sulla politica.

Maremma Perestrojka non è solo un romanzo di formazione, ma un affresco vivido e ironico di un’epoca in cui ideali e convinzioni politiche permeavano la nostra vita quotidiana.

“La mia famiglia, come tante altre in Toscana, era profondamente legata alla sinistra” racconta l’autrice. “Mia madre, in particolare, aveva un rapporto molto ortodosso con il partito. Oggi, tutto ciò sembra appartenere a un’altra epoca, travolta dai cambiamenti”.

Attraverso un sapiente mix di ironia e nostalgia, Maremma Perestrojka invita il lettore a riflettere su come si viva nel bel mezzo di un cambiamento epocale. Con uno sguardo fresco e personale, Cecilia Tosi ci offre una riflessione intima e coinvolgente sugli anni che sconvolsero il mondo, dividendo la Storia in un prima e un dopo.

Inoltre, la copertina del libro offre un’esperienza innovativa grazie all’utilizzo della realtà aumentata. Inquadrandola attraverso l’app gratuita Artivive, disponibile per smartphone, i lettori possono accedere a contenuti multimediali esclusivi che arricchiscono e trasformano l’esperienza di lettura, rendendola ancora più immersiva e interattiva.

L’autrice

Cecilia Tosi (Grosseto, 1977) ha iniziato a fare la giornalista lavorando a «Limes, la Rivista di Geopolitica» e poi a «Left». Ha collaborato con varie testate, tra le quali «il Venerdì», «Vanity Fair», «Donna Moderna», «Huffington Post», «East». Dopo l’assalto al Bataclan di Parigi ha scritto Il terrorismo spiegato ai ragazzi (Imprimatur, 2016). Attualmente lavora per RaiNews24.