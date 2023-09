Al via la seconda edizione di LoveITDetroit

Si avvicina la seconda edizione del Detroit Month of Design, un evento che promette di essere ancora più eccezionale del precedente. In questa occasione, il Consolato d’Italia a Detroit e la Dante Alighieri Society of Michigan si preparano a presentare con orgoglio il loro progetto chiamato “LoveITDetroit”.

La mostra

Una notizia che aggiunge lustro a questo progetto è la vittoria del primo bando del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per il titolo di “Città della Creatività Italiana nel Mondo” quest’anno. Questo riconoscimento conferma il valore e l’importanza del progetto “LoveITDetroit” nel diffondere la creatività italiana a livello globale.

L’evento, che avrà luogo presso 1001 Woodward Ave, Campus Martius, la piazza principale di Detroit (recentemente insignita del titolo di Migliore Piazza degli Stati Uniti), sarà aperto al pubblico dal 1 al 30 settembre dalle ore 11:00 alle 18:00. Questa straordinaria installazione ospiterà anche 12 eventi in presenza, che copriranno una vasta gamma di settori, dalla mobilità sostenibile alla moda, dall’aerospazio al vino, dall’opera al cinema, con relatori di spicco sia locali che italiani.

Il 1 settembre, l’inaugurazione del Detroit Month of Design avverrà presso questo spazio, un evento dedicato annualmente al design a Detroit e la sola città UNESCO del design negli Stati Uniti. In questa occasione, il Consolato d’Italia a Detroit, rappresentato dalla Console Allegra Baistrocchi, ha confermato Ludovica Serafini e Roberto Palomba come Ambasciatori del Design Italiano nel Mondo e curatori della mostra fisica.

Nell’edizione 2023, LoveITDetroit mira a catturare nuovamente l’attenzione del pubblico internazionale, enfatizzando e celebrando la visione del Made in Italy. In particolare, l’installazione a Detroit metterà in evidenza il percorso delle aziende italiane verso la sostenibilità, combinando questo approccio con l’essenza stessa del Made in Italy.

Gli spazi saranno arricchiti con storie di creatività e sostenibilità italiana, dalle opere in legno dei fratelli Verginer e le creazioni in vetro della Maestra Vetraia Chiara Taiariol, ai materiali tessili di aziende virtuose come Dolcevita, Orange Fiber e Rada, ottenuti attraverso il riciclo di materiali, come cotone riciclato, scarti di arance e plastica proveniente dagli oceani. La serata inaugurale sarà dedicata alla transizione ecologica di Kartell, celebrando i 20 anni della “Louis Ghost” di Philippe Starck e il modello “Rechair” realizzato interamente con capsule Illy riciclate. Durante l’evento, sei tra gli artisti più rinomati di Detroit dipingeranno esemplari dei modelli Kartell in un live show, e le sedie saranno successivamente messe all’asta a scopo benefico.

L’approccio di contaminazione che contraddistingue Palomba Serafini Associati sarà incorporato nella mostra, come spiegato da Ludovica+Roberto Palomba: “Il nostro approccio al design può essere definito ‘olistico’. Sviluppiamo ogni dettaglio concentrando l’attenzione sull’immagine complessiva, perché alla fine, tutti gli elementi del design, come le voci di un coro, si uniscono per creare un’unica identità.”

Il metaspace

Per rappresentare il valore del design italiano a Detroit, l’evento sarà ospitato sia nel mondo reale che nel metaverso, con una mostra coinvolgente in cui il mondo virtuale e quello reale dialogheranno. La versione 3.0 del metaspace di LoveITDetroit presenterà “Fashion Panorama – The Italian New Wave”, un progetto curato da Vogue Italia e promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. L’obiettivo di questa iniziativa è raccontare la moda italiana contemporanea attraverso il lavoro di 10 brand innovativi, che reinterpretano la tradizione artigianale in modo creativo, mantenendo al contempo una solida connessione con le altre industrie culturali e creative italiane e affrontando temi rilevanti della società contemporanea.

Grazie a MIGreenPower di DTE Energy, che coinvolge anche Bedrock (proprietaria dello spazio in cui si terrà LoveITDetroit), l’evento sarà a impatto zero dal punto di vista energetico, con il 100% del consumo di elettricità proveniente da fonti rinnovabili prodotte in Michigan.

In parole della Console Baistrocchi, “LoveITDetroit diventerà ancora una volta una vetrina internazionale per l’eccellenza italiana, diffondendo al contempo l’importanza di un approccio sostenibile nell’industria creativa e ispirando ad adottare le migliori pratiche dell’Italia, integrando tradizione artigianale, tecnologia e innovazione. Per l’amore dell’Italia, per l’amore di Detroit e per l’amore del design!”