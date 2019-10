Nadia Toffa, esce il libro inedito che la conduttrice ha scritto prima di morire, “Non fate i bravi”

Esce il libro di Nadia Toffa, Non fate i bravi

La mamma di Nadia Toffa annuncia sul profilo della figlia l’uscita postuma del libro scritto durante i mesi di malattia, Non fate i bravi, che raccoglie i pensieri scritti dalla conduttrice de Le Iene negli ultimi mesi di convalescenza.

È stata la madre, Margherita, a occuparsi della pubblicazione del libro di Nadia Toffa, su richiesta della figlia, scomparsa a Milano il 13 agosto scorso.

“Cari amici, mi fa piacere informarvi che il 7 novembre uscirà nelle librerie “Non fate i bravi”, un libro che raccoglie i pensieri scritti da Nadia negli ultimi mesi e che lei mi ha chiesto di pubblicare. Per me è importante poter condividere con voi questa iniziativa a cui Nadia teneva tanto. I proventi delle vendite saranno devoluti in beneficenza. Vi abbraccio tutti. Margherita, la mamma di Nadia”, si legge sul profilo social della donna.

Si tratta del secondo libro di Nadia Toffa. Il primo, scritto sempre durante la prima fase della sua malattia, si chiama Fiorire d’Inverno, ed è uscito a ottobre del 2018.

“Ho sempre creduto che la vita fosse disporre sul tavolo, nel miglior modo possibile, le carte che ti sei trovato in mano. Invece all’improvviso ne arriva una che spariglia tutte le altre, e la vita è proprio come ti giochi quell’ultima carta”, era la frase di presentazione del primo libro della conduttrice tv.

