Consigli per il weekend: i libri da leggere questa settimana

Il più letto – La principessa afghana e il giardino delle giovani ribelli di Tiziana Ferrario

Perché: Homaira, nipote del re Zahir Shah, ultimo sovrano afghano, è la protagonista di questo romanzo che attraversa il tempo grazie ad una narrazione tutta al femminile. Quella terra che fu meta di viaggiatori e giovani in cerca di loro stessi, ricca di tradizioni e cultura, è di nuovo alla mercé degli integralisti che la stanno insanguinando. Homaira osserva quel dolore, accogliendo e ascoltando storie di altre donne e della loro battaglia per la libertà.

Editore: Chiarelettere, 208 pag., 16,00€

Dubito ergo sum di Mauro Bonazzi

Perché: Alla (ri)scoperta di grandi filosofi e pensatori del passato che diventano stella polare per comprendere il presente. La complessità come elemento arricchente di ricerca. Il pensiero critico come presupposto per porsi delle giuste domande e imparare a vivere con filosofia.

Editore: Solferino, 256 pag.,17,00€

Esplorazioni di Matt Dixon

Perché: Viaggio ed esplorazione alla scoperta di se stessi. Fiori, animali, piante si rivelano al tenero robottino, in questo secondo capitolo, in cui scopre la vita in tutte le sue forme. Sorpresa e stupore per giovanissimi lettori, talmente bello che si consiglia anche ai grandi.

Editore: Lavieri, 48 pag., 14,50€

