Consigli per il weekend: i libri da leggere questa settimana

I libri consigliati da Luigi Politano sul nuovo settimanale The Post Internazionale-TPI, in edicola ogni venerdì:

Il più letto – BAZAR MEDITERRANEO di Alberto Negri

PERCHÉ: Un nuovo racconto si aggiunge alla letteratura di viaggio. Il Mediterraneo visto dagli occhi di uno scrittore e giornalista, si compone di immagini e storie suggestive di rivoluzioni, memoria e nostalgia. Attraversando terre unite da un mare che le rende spesso distanti e solo all’apparenza diverse, questo libro attraversa Algeri, Salonicco, Alessandria d’Egitto, Beirut e Bengasi… città piene di bellezza che si mostrano anche nella loro fragilità. EDITORE: Edizioni Clichi, 220 pag.,16,00 €

GREEN PLEASE di Ludovica Amici

PERCHÉ: Indagine e analisi sulle preoccupanti conseguenze causate dai cambiamenti climatici. Gli eventi incontrollabili produrranno milioni di profughi climatici, ormai è una certezza. Buone pratiche, sostenibilità ed economia circolare come ultima speranza per difendere il pianeta. EDITORE: Edizioni Clichy, 240 pag., 15,00

TINA O MARIA I. Milazzo e A. Graziano

PERCHÉ: Ivo Milazzo in uno straordinario racconto a fumetti su Tina Modotti. Le poche e mai chiare informazioni sulla controversa, misteriosa e affascinante vita dell’artista, restituiscono in quest’opera il profilo di una donna e dei suoi ideali. Un’icona di libertà nutrita di bellezza. EDITORE: Edizioni NPE, 120 pag., 19,90 €

