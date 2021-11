Consigli per il weekend: i libri da leggere questa settimana

Il più letto – 31 aprile. Il male non muore mai di Giuseppe Cesaro

PERCHÉ: Movimenti neonazisti si diffondono in Europa a macchia d’olio. Vera Stark, una giornalista, indaga sul gruppo tedesco 31 Aprile intento a continuare il lavoro mai concluso da Hitler. Il cuore dell’orrore è Villa Redenzione, casa di cura che un tempo era un lager. Mentre molti anziani antinazisti spariscono misteriosamente, Vera cercherà le connessioni con Edna Schein, filantropa figlia del colonnello delle SS Mäher: verità nascoste e sconvolgenti.

EDITORE: La nave di Teseo,

302 pag, €20,00

Scrivere di sport di Federico Vergari

PERCHÉ: Pensato per appassionati, in questo manuale troverete tutti gli strumenti per affrontare la

scrittura sportiva in maniera consapevole: gli elementi indispensabili per una cronaca efficace, le strutture narrative, gli esempi illustri, le esercitazioni per imparare a raccontare scrivendo.

EDITORE: Editrice Bibliografica,

168 pag., €18,00

La speranza nonostante tutto (vol. 2) di Émile Bravo

PERCHÉ: 1940, la guerra impazza e Bruxelles è coperta da un freddissimo inverno. Spirou sopravvive facendo il fattorino mentre il suo amico Fantasio si arruola. L’incontro con il pittore ebreo Felix e con sua moglie Felka, aprono gli occhi su quello che accade nel mondo. Capolavoro del fumetto.

EDITORE: Nona Arte ed.,

88 pag, €24,90