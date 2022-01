I libri consigliati da Luigi Politano sul nuovo settimanale The Post Internazionale-TPI, in edicola ogni venerdì

Io mi fido di te

Di Luciana Littizzetto

Appassionato memoir di una madre adottiva. L’autrice scrive: “Te che non sei nato dalla mia pancia ma dal mio cuore. Te che hai una faccia diversa dalla mia, anche se tutti dicono che mi somigli. Te che la vita è bastarda, perché ti ha fatto nascere in un posto e rinascere in un altro. E non hai potuto scegliere. Nessuna delle due volte”.

EDITORE: Mondadori, 168 pag, 19,00 euro

Bianco è il colore del danno

Di Francesca Mannocchi

Il mondo visto attraverso la malattia. Il corpo che diventa il nemico, mentre la vita da reporter ti porta sui fronti di guerra dove la morte è parte del quotidiano,

semplicemente. La sanità pubblica diventa un luogo da scoprire, mentre la paura di non riuscire a crescere un figlio per una probabile disabilità rimette tutto in discussione.

EDITORE: Einaudi, 207 pag, 17,00 euro

ST. Louis – Il coraggio di un capitano

Di Sara Dellabella e Alessio Lo Manto

13 maggio 1939, il transatlantico St. Louis salpa da Amburgo con 937 ebrei in fuga. Gustav Schroder, il comandante, vuole salvare quelle persone dalla follia nazista attraversando l’Atlantico. Ma Cuba, Usa e Canada non concederanno asilo. Non c’è altra strada, tornare in Europa, mentre una guerra devastante è ormai iniziata.

EDITORE: Round robin, 116 pag, 15,00

Continua a leggere sul settimanale The Post Internazionale-TPI: clicca qui