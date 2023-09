È morto a 91 anni il pittore e scultore Fernando Botero: divenne celebre per le sue figure voluminose

È morto a 91 anni il pittore e scultore Fernando Botero

Lutto nel mondo dell’arte: è morto all’età di 91 anni, infatti, Fernando Bottero, il pittore e scultore colombiano divenuto famoso in tutto il mondo per le voluminose figure umane rappresentate nelle sue opere.

A dare la notizia del decesso, avvenuta nel principato di Monaco dove l’artista si era da tempo trasferito, è stata inizialmente l’emittente W Radio con il quotidiano colombiano El Tiempo che, poco dopo, ha confermato l’indiscrezione definendo Botero come “l’artista colombiano più grande di tutti i tempi”.

“È morto Fernando Botero, il pittore delle nostre tradizioni e dei nostri difetti, il pittore delle nostre virtù. Il pittore della nostra violenza e della nostra pace” ha scritto sul suo profilo Twitter il presidente della Colombia Gustavo Petro.

Ha muerto Fernando Botero, el pintor de nuestras tradiciones y defectos, el pintor de nuestras virtudes. El pintor de nuestra violencia y de la paz. De la paloma mil veces desechada y mil veces puesta en su trono — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 15, 2023

Nato a Medellín il 19 aprile 1932, Botero inizia a dipingere sin da giovanissimo. Dopo diversi viaggi effettuati in tutta Europa, dalla Spagna alla Francia sino anche all’Italia, l’artista torna in patria dove inizia a esporre le sue opere.

Le sue opere erano riconosciute in tutto il mondo per i suoi soggetti “voluminosi”, come li aveva definiti lui stesso. Secondo quanto raccontato dai giornali colombiani, Botero, che il 5 maggio scorso aveva perso la moglie, Sophia Vari, fino alla settimana scorsa aveva continuato a dipingere.

Il pittore, poi, era stato ricoverato per una polmonite in una clinica del Principato, ma aveva chiesto di poter tornare essere dimesso per continuare a trattare la malattia a casa.