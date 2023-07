Continuano gli appuntamenti di Estate al MAXXI: a partire da martedì 18 luglio, in programma tre serate dedicate ai libri in compagnia di altrettanti autori d’eccezione e grande prestigio: Chiara Francini, Giovanni Grasso e Dacia Maraini.

Si comincia martedì 18 luglio alle 21 con la verve e la dissacrante ironia di Chiara Francini e il suo Forte e Chiara (Rizzoli). Attrice e scrittrice, Francini si abbandona a una trascinante confessione autobiografica. Il suo è il romanzo di formazione di una ragazza di provincia che, imbevuta di sogni, si lancia nella vita per metterli in atto senza risparmiarsi, con fatica e caparbietà. Al contempo, è una riflessione illuminante e profonda su diversi argomenti, dalla tirannide del denaro che governa le vite di molti alla complessità di essere donna. In dialogo con l’autrice, lo storico del cinema Andrea Minuz (Piazza del MAXXI, ore 21, ingresso libero fino a esaurimento posti).

Mercoledì 19 luglio alle 19, la Sala Carlo Scarpa ospita Giovanni Grasso, giornalista e scrittore, consigliere del Presidente della Repubblica per la stampa e la comunicazione, che presenta il suo nuovo romanzo Il segreto del tenente Giardina (Rizzoli).

Il libro, che è al contempo un giallo, una storia d’amore e un romanzo storico sull’insensatezza della guerra, si compone di una trama narrativa a più piani, in un continuo rimando tra il presente dei nostri giorni e i fatti della Prima Guerra Mondiale. Al centro, due anime inquiete alla ricerca della verità: il giornalista Marco e l’architetta Luce che indagano sulla misteriosa morte del bisononno di lei.

Intervengono con l’autore Mirella Serri, giornalista e saggista, insieme agli attori Elena Radonicich e Massimo Poggio, che prestano la loro voce ai protagonisti del libro. Introduce Alessandro Giuli, Presidente Fondazione MAXXI (Sala Carlo Scarpa, ore 19, ingresso libero fino a esaurimento posti).



Infine, giovedì 20 luglio 2023 alle 19.00 appuntamento con Dacia Maraini, che al MAXXI presenta, in conversazione con lo scrittore Paolo Di Paolo, In nome di Ipazia. Riflessioni sul destino femminile (Solferino): una raccolta di lettere, storie, racconti e articoli scritti negli anni dalla stessa Maraini.

Il risultato è un vero e proprio manifesto, una denuncia appassionata che racconta le schiavitù che sopravvivono e i muri ancora da abbattere, le libertà negate e la ribellione necessaria.

L’astronoma Ipazia, che viveva ad Alessandria d’Egitto nel V secolo d.C., teorizzò che la Terra non fosse al centro dell’Universo e, per questo, fu perseguitata e uccisa.

«Oggi, a quasi duemila anni di distanza ci sono ancora donne che soffrono come lei per la semplice ragione che hanno pensato con la propria testa, che hanno voluto studiare, indagare e opporsi al totalitarismo». Donne maltrattate o minacciate, che spesso hanno denunciato ma non sono state credute. Donne contemporanee che lottano per i loro diritti in tutto il mondo.

Maraini – che nei suoi romanzi tante volte ha dato vita a indimenticabili protagoniste letterarie – dà ora voce alle donne senza nome di ogni Paesein lotta per la dignità e lancia un appello contro ogni stereotipo e violenza.

Letture dell’attrice Cecilia Zingaro. Introduce Alessandro Giuli, Presidente della Fondazione MAXXI (Sala Carlo Scarpa, ore 19, ingresso libero fino a esaurimento posti).