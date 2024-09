Quando e a che ora Elly Schlein interverrà al TPI Fest 2024: giorno e orario

TPI FEST 2024 – Anche Elly Schlein sarà tra gli ospiti del TPI Fest 2024, la festa di The Post Internazionale in programma il 18, 19, 20 e 21 settembre presso la Tettoia Nervi in piazza Lucio Dalla: ma in quale giorno e a che ora interverrà la segretaria del Partito Democratico?

Elly Schlein sarà ospite della festa di The Post Internazionale, giovedì 19 settembre 2024 a partire dalle ore 21,15.

TPI FEST 2024 PROGRAMMA

Per il terzo anno consecutivo, il Festival si terrà alla Bolognina, luogo simbolo di creatività, ospitalità, multiculturalità e soggetto negli ultimi anni a grandi trasformazioni urbanistiche.

Sul palco allestito presso la Tettoia Nervi in piazza Lucio Dalla, a Bologna, da mercoledì 18 a sabato 21 settembre 2024, si alterneranno alcuni fra i più noti nomi della politica e del giornalismo italiano: da Giuseppe Conte a Elly Schlein, passando per Matteo Lepore, Alessandro Di Battista, Andrea Orlando, Gianni Cuperlo, Giorgio Mulè, Chiara Appendino e tanti altri ancora.

TPI FEST 2024 ORARIO

Gli eventi del TPI Fest sono in programma il 18, 19, 20 e 21 settembre 2024, ogni sera a partire dalle 18,30 fino alle 23,30 circa. Tutti gli incontri sono aperti al confronto, liberi e senza preconcetti. Attraverso dibattiti, analisi e punti di vista differenti vogliamo offrire chiavi di interpretazione del presente e una riflessione plurale sulla società, la politica, l’ambiente, la cultura e l’informazione libera, senza giri di parole. Per farti un’idea, la tua.

Lo slogan del TPI Fest è: Fatti un’idea. La tua. La manifestazione culturale è patrocinata dal Comune di Bologna e sarà libera e ad ingresso gratuito.

