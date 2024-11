Ecco “Rafael. Una vita speciale”, la nuova serie podcast di Lorenzo Giroffi

È arrivata su tutte le piattaforme di ascolto il 31 ottobre 2024 la nuova serie podcast scritta e raccontata dal giornalista e documentarista Lorenzo Giroffi “Rafael. Una vita speciale”.

Un podcast in quattro episodi più un episodio speciale in uscita il giovedì, per raccontare dal vero una storia che forse non abbiamo voglia di ascoltare, quella del giovane Rafael, tra casini, arresti, sfratti, sogni, lavori di fortuna, rincorse e pregiudizi.

Lorenzo Giroffi ha conosciuto Rafael durante le riprese del documentario “Il vicolo dei sogni”. Uno scugnizzo con uno sguardo lucido sulle vite dissestate, ma ugualmente piene di sogni, sua e dei suoi compagni, gli altri ragazzi del vicolo. Per raccogliere il materiale per la serie ha seguito Rafael nella sua vita quotidiana, di giorni e di notte.

La serie – anche attraverso i numerosi inserti raccolti dall’autore in presa diretta sul campo – entra nell’adolescenza cruda di Rafael senza filtri, portandoci in un mondo quasi mai accessibile.

Parla di un ragazzo con un sogno, il calcio, ma anche di coltelli e di vicoli, di omicidi e furti, di notti passate in un’auto e delle persone che fanno parte di quel mondo sotterraneo che è sempre intorno a noi, ma che di solito non vediamo.

Rafael però parla anche di felicità, che chissà come riesce a manifestarsi in questo “mondo nel mondo” che felice sembra non potrà mai essere, e invece poi alla fine un po’ lo è.

La serie segue Rafael e le persone che lo circondano nella loro piccola odissea, che parte dai sogni comuni a tutti gli adolescenti e attraversa le esperienze del lavoro, dello sport, delle relazioni fino ad arrivare alla vita vera, quella che tutti ci travolge e in cui tutti dobbiamo trovare il nostro posto e il nostro senso, indipendentemente dal contesto in cui ci troviamo.



Il testo e la voce narrante sono di Lorenzo Giroffi.

Le riprese della voce di Lorenzo sono state fatte da Veronica Marchi negli studi di Osteria futurista.

La storia è quella di Rafael Porumbaru, che la racconta in presa diretta dalla sua viva voce.

Il sound design e la post produzione sono di Lorenzo Giroffi.

Le musiche originali sono composte e suonate da Giuseppe Giroffi, Lorenzo Giroffi e Jaufenpass.

Il coordinamento editoriale è di Diego Alverà.

L’immagine e la comunicazione sono di Pensiero visibile.

La produzione di Storie avvolgibili.

La serie podcast “Rafael. Una vita speciale” è disponibile gratuitamente dal 31 ottobre 2024 qui, su tutte le altre piattaforme di ascolto e sul sito https://www.storieavvolgibili.it/.