Dal 18 gennaio 2024 iscrizioni aperte al Liceo del Made in Italy

Il liceo del Made in Italy partirà dal prossimo anno scolastico. Il nuovo indirizzo di istruzione secondaria superiore viene descritto nell’articolo 18 della legge n. 206, con le disposizioni per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy, pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Sarà possibile iscriversi al nuovo liceo sulla piattaforma Unica del Ministero dell’Istruzione a partire dal 18 gennaio e le prime classi saranno attivate dall’anno scolastico 2024-2025.

Le materie del primo e secondo anno Nel primo biennio del nuovo indirizzo sono previste: 132 ore di lingua e letteratura italiana; 99 di storia e geografia; 99 di diritto; 99 di economia politica; 99 di lingua e cultura straniera 1; 99 di matematica (con informatica); 66 di lingua e cultura straniera 2; 66 di scienze naturali (biologia, chimica, scienze della terra); 66 di scienze motorie e sportive; 33 di storia dell’arte; 33 di religione cattolica o attività alternative. In totale 891 ore.