Da Van Gogh a Picasso: le mostre d’arte imperdibili del 2024

Il 2024 sarà l’anno della “60ª Esposizione Internazionale d’Arte” a Venezia. Ma anche di Joan Mirò a Catania, di Van Gogh a Trieste e di Pablo Picasso a Milano. Ecco le mostre d’arte imperdibili del nuovo anno:

Joan Mirò a Catania — dal 20 gennaio al 7 luglio

Il Palazzo della Cultura di Catania accoglierà la mostra dedicata a uno dei più celebri esponenti del Surrealismo e pittore dell’inconscio per eccellenza: Joan Miró.

Curata da Achille Bonito Oliva, “La gioia del colore” ripercorre la produzione dell’artista catalano, attraverso una serie di ottanta capolavori, tra dipinti, tempere, acquerelli, disegni, sculture e ceramiche, uniti a una raccolta di opere grafiche, libri e documenti.

I Macchiaioli a Brescia — dal 20 gennaio al 9 giugno

Palazzo Martinengo a Brescia ospiterà oltre cento opere firmate da Giovanni Fattori, Silvestro Lega, Telemaco Signorini, Odoardo Borrani e Giuseppe Abbati, artisti che nel secondo Ottocento diedero vita a una delle più innovative avanguardie artistiche della storia: la corrente dei Macchiaioli.

Il palazzo bresciano radunerà alcuni dei capolavori più celebri dei Macchiaioli: da I fidanzati di Lega a Raccolta del fieno in maremma di Fattori, fino a Pascoli a Castiglioncello di Signorini e Cucitrici di camicie rosse di Borrani.

Vincent van Gogh a Trieste — dal 22 febbraio al 30 giugno

Dopo il successo della tappa romana, anche al Museo Revoltella di Trieste sbarca la mostra monografica “Van Gogh. Capolavori dal Kröller Müller Museum”. Organizzata da Arthemisia, la rassegna ripercorrerà le opere del grande pittore olandese attraverso una raccolta di capolavori provenienti dal Kröller Müller Museum di Otterlo che, per l’occasione, sarà arricchita da due opere speciali: si tratta dei ritratti di Monsieur e Madame Ginoux, i proprietari del caffè di Arles frequentato da van Gogh, realizzati nel 1890 e conservati rispettivamente nell’istituzione olandese e nella Galleria Nazionale di Roma.

Pablo Picasso a Milano — dal 20 settembre al 2 febbraio 2025

Al Palazzo Reale di Milano saranno esposti oltre ottanta capolavori di Pablo Picasso. La mostra approfondirà per la prima volta il modo in cui la condizione di straniero abbia influito e formato l’identità del padre del Cubismo.

Anselm Kiefer a Firenze — dal 22 marzo al 21 luglio

A Palazzo Strozzi di Firenze è prevista “Anselm Kiefer. Angeli caduti”, la mostra del pittore e scultore tedesco che proporrà all’attenzione del pubblico una serie di opere realizzate nel passato insieme a nuove produzioni. Curata dal Direttore Generale di Palazzo Strozzi, Arturo Galansino, la mostra affronterà tematiche legate all’esistenza umana rendendo l’idea della complessità dell’espressione artistica di Kiefer che nel 2022 fu protagonista proprio a Venezia, durante la 59a Biennale, di un’installazione a Palazzo Ducale celebrata in tutto il mondo.

Venezia, 60esima Esposizione universale d’arte — dal 20 aprile al 24 novembre

Dal titolo “Foreigners Everywhere”, sarà curata da Adriano Pedrosa. Direttore artistico del Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand – MASP dal 2014, è una figura di rilievo per le mostre di arte visiva progettate su temi socio-antropologici. “Sono onorato e riconoscente per questo prestigioso incarico, soprattutto come primo latino-americano a curare l’Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale, e di fatto il primo a risiedere nell’emisfero sud del mondo”, ha dichiarato Pedrosa. Si terrà ai Giardini e all’Arsenale, con eventi collaterali in vari luoghi di Venezia.