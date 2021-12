Consigli per il weekend: le mostre da non perdere questa settimana

Le mostre più belle da vedere in Italia questa settimana. I consigli della giornalista e critica d'arte Giorgia Basili sul nuovo settimanale TPI-The Post Internazionale, ogni venerdì in edicola

La rivoluzione silenziosa dell’artista Plautilla Bricci – Roma

Alle Gallerie Corsini è in atto Una rivoluzione silenziosa. Viene infatti dedicata un’esposizione personale all’unica architetta donna che conosciamo nell’Europa Preindustriale: Plautilla Bricci. Era anche pittrice nella Roma barocca, animata da artisti del calibro di Bernini, Pietro da Cortona o Andrea Sacchi. Dai manifesti cittadini il suo sguardo cattura magneticamente, in maniera fugace. Una figura che sembra emergere dall’oblio, anche grazie alla biografia romanzata di Melania Mazzucco, L’architettrice. Una delle opere che le sono state attribuite è all’interno della chiesa di San Luigi dei Francesi: proprio accanto ai capolavori di Caravaggio della Cappella Contarelli, la Cappella di San Luigi le permise di essere riconosciuta “pel valore nell’arte della pittura e architettura”, come riporta Filippo Baldinucci alla fine del 1600. Ciò che la fa brillare è la capacità di affermarsi in settori fino a quel momento preclusi al mondo femminile e di sviare dalla categorie standard che imbrigliavano le donne. Come sostiene il curatore Yuri Primarosa, Plautilla è: “Né moglie, né monaca, né zitella in casa di parenti, ma signora romana, prima artista universale e donna libera”.



OPERE IN SCENA

DOVE: Salone Margherita

QUANDO: fino 12/12/21

PERCHÉ: Lo scrigno Liberty della Capitale che nel 1921 accolse uno spettacolo futurista di Filippo Tommaso Marinetti, ospita 18 opere inedite dalla collezione della Banca d’Italia, disposte in un’unica installazione.

VIDEOGAMES!

DOVE: Trieste

QUANDO: fino 20/02/22

PERCHÉ: Gli ultimi 70 anni di design e sviluppo tecnologico dei videogiochi vanno in mostra. Il divertimento è assicurato con 200 strutture tra consolle, cabinati ed esperienze ludiche di ogni natura, sale immersive e stazioni interattive!

KEITH HARING

DOVE: P. Blu – Pisa

QUANDO: fino 17/04/22

PERCHÉ: Un giovanissimo Haring realizza il gigantesco murales Tuttomondo. Silhouette campite con colori brillanti, i suoi soggetti prediletti? L’essere vivente e il suo insistere nel mondo.

PIET MONDRIAN

DOVE: Milano

QUANDO: fino 27/03/22

PERCHÉ: Grazie al prestito di 60 opere del Kunstmuseum Den Haag, ospite della più importante collezione di Mondrian al mondo, potrete apprezzare il pittore neoplastico come mai prima in Italia.

Continua a leggere sul settimanale The Post Internazionale-TPI: clicca qui.