Consigli per il weekend: le mostre da non perdere questa settimana

Le mostre più belle da vedere in Italia questa settimana. I consigli della giornalista e critica d'arte Giorgia Basili sul nuovo settimanale TPI-The Post Internazionale, ogni venerdì in edicola

Tania Bruguera – La verità anche a scapito del mondo

Dove: PAC Padiglione d’Arte Contemporanea, Milano

Quando: dal 27 novembre 2021 al 13 febbraio 2022

Il titolo della mostra si riferisce a Hannah Arendt, che nel 1964 rispondendo alla domanda se ritenesse suo dovere pubblicare tutto quello di cui veniva a conoscenza, rispose fiat veritas et pereat mundus: sia detta la verità anche a scapito del mondo. Con queste parole lungimiranti, di pregnanza e spessore si aprono le premesse della prima mostra personale dedicata, in Italia, alla più influente artista e attivista cubana Tania Bruguera (1968). Le sue performance e installazioni scandagliano le strutture del potere, problematizzano le implicazioni sociali e responsabilizzano l’arte vedendola come strumento applicabile alla vita politica quotidiana.

“In meno di dieci anni l’Europa ha costruito chilometri di barriere di frontiera (l’equivalente di sei muri di Berlino) per ostacolare i flussi migratori”, così l’artista crea un parallelismo storico: i sopravvissuti e i discendenti dei deportati nei campi di sterminio cuciono a mano, insieme, un filo spinato che connette le stelle della bandiera europea. Qual è il monito? Il cattivo trattamento dei migranti oggi, sarà un pesante disonore per l’umanità domani.

Giovanni Gastel – The people I like

Dove: Triennale, Milano

Quando: dal 1 dicembre 2021 al 13 marzo 2022

Scomparso a marzo scorso, Giovanni Gastel nell’arco di una carriera quarantennale ha ritratto idoli, dal cinema alla moda, dall’arte al design, dallo spettacolo alla politica, cercando di scovare con un gesto, il click, le profondità dell’anima.

Tiepolo, Canaletto e i maestri del Settecento veneziano nei disegni e nelle stampe del Castello Sforzesco

Dove: Castello Sforzesco

Quando: fino al 19 dicembre 2021

Una mostra completamente dedicata ai disegni, protagonisti i cinque grandi maestri veneziani del XVIII secolo: Giovanni Battista e Giandomenico Tiepolo, Giovanni Battista Piazzetta, Antonio Canal detto il Canaletto e Bernardo Bellotto.

Julia Margaret Cameron – Uno sguardo fuori fuoco

Dove: Palazzo del Duca, Senigallia

Quando: fino al 28 febbraio 2022

Un nucleo di 26 scatti della pittorialista Julia Margaret Cameron, prima donna ammessa alla Royal Photographic Society, arrivano a Senigallia. Il “fuori fuoco” caratterizza anche il ritratto di Alice Liddell, Lewis Carroll vi dice nulla?

Domestica. Assistere alla violenza

Dove: Centro Pecci, Prato

Quando: fino al 12 dicembre 2021

Si parte da un dato allarmante sulla violenza assistita: si stima che in Italia 427.000 minori, in soli 5 anni, abbiano vissuto la violenza tra le mura domestiche agita nei confronti delle loro mamme. Il delicato argomento viene affrontato in questa mostra fotografica e sonora.

Continua a leggere sul settimanale The Post Internazionale-TPI: clicca qui.