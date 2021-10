Consigli per il weekend: le mostre da non perdere questa settimana

INFERNO

DOVE: Scuderie Quirinale

QUANDO: dal 15/10/2021

PERCHÉ: Una mostra coinvolgente che scomoda persino Rodin e la sua Porta dell’Inferno di Parigi! Così le Scuderie si trasformano in gironi infernali

MURANO GLASS TOYS

DOVE: Museo del Vetro – VE

QUANDO: fino al 6/01/2022

PERCHÉ: Giocattoli e vetro non è un accostamento che siamo abituati a pensare, eppure sull’Isola di Murano tutto diventa possibile, senza dover seguire la seconda stella a destra.

MANGA HEROES

DOVE: Ex Cisterne – MI

QUANDO: fino al 2/01/2022

PERCHÉ: Un viaggio esperienziale alla scoperta della cultura nipponica: 315 personaggi, eroi ed eroine sotto forma di 2000 oggetti in versione 3D e circa 300 tavole manga. Un’opportunità imperdibile per gli Otaku italiani.

BIENNALE FOTO/INDUSTRIA: FOOD

DOVE: Fondazione Mast – BO

QUANDO: fino al 28/11/2021

PERCHÉ: 11 mostre di fotografia completamente gratuite animano Bologna per la quinta edizione della Biennale Foto/Industria. Il tema quest’anno è il cibo, il settore la cui produzione inquina di più in assoluto.

