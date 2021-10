Consigli per il weekend: i libri da leggere questa settimana

L’ORCHESTRA RUBATA DI HITLER

AUTORE: Silvia Montemurro

PERCHÉ: Moglie di un ufficiale delle SS incaricato di trafugare strumenti musicali, Elsa scopre la storia di Adele attraverso il suo violino e una foto che la ritrae. La Sonderstab Musik, è un’operazione segreta voluta da Hitler in persona, ma quella foto e quel violino faranno vacillare i sentimenti di Elsa per il marito e per il Reich.



DIECI IDEE PER SALVARE IL PIANETA

AUTORE: Matteo Nardi e Letizia Palmisano

PERCHÉ: Muoversi in modo eco-friendly e avere casa e ufficio a minimo impatto ambientale. Una vera e propria guida alla sostenibilità, un decalogo che mette il lettore di fronte a diversi aspetti della nostra quotidianità. Suggerimenti pratici per migliorare stili di vita e renderli sempre più circolari, low carbon e amici del pianeta.



COME PESCI NELLA RETE

AUTORE: Juan Alavarez

PERCHÉ: L’autore spagnolo di storie brevi ed erotiche, emoziona in questo nuovo racconto fatto d’amore e tenerezza. La rete diventa luogo d’incontro per due adulti, attratti da un sentimento reale. Nonostante il difficile passato e i rapporti familiari, la riscoperta delle emozioni mescola amorosi sensi e drammaticità.



