Consigli per il weekend: i libri da leggere questa settimana

GOLCONDA JAZZ CLUB

AUTORE: Quasirisso – Giovanni Esposito

PERCHÉ: Una tromba suona “My Fanny Valentine” mentre Diego cerca una donna scomparsa. Passione e mistero si mescolano fin fuori dal locale, sotto una luna gigantesca. Quasirosso regala delle tavole illustrate tra le più belle e intense della sua produzione, per una storia tra l’erotico e il noir degna di un Dyland Dog dei primi tempi.

LE PARTICELLE ELEMENTARI

AUTORE: Michel Houellebecq

PERCHÉ: Michel e Bruno sono fratellastri. Arido scienziato in odore di Nobel il primo, insegnante di lettere ossessionato dal sesso il secondo. Un mondo di solitudine per due vite totalmente diverse, tra chi rifiuta il piacere e chi lo cerca come rifugio. Controverso e provocatorio, è considerato uno dei migliori romanzi del secolo scorso.

APPUNTI SUL DOLORE

AUTORE: Chimamanda Ngozi Adichie

PERCHÉ: Un dolore totalizzante avvolge l’autrice per la morte del padre. In piena pandemia, divisa tra Nigeria e Occidente, si rende conto della caducità della vita che invoca un’urgenza nuova nella sua scrittura. Medita sul senso dei rituali, infastidita dalle formalità che accompagnano un lutto. Ultimo, intenso gesto d’amore per il padre.

LA CITTÀ DEI VIVI

AUTORE: Nicola Lagioia

PERCHÉ: Scendere nelle viscere oscure di Roma attraverso l’occhio attento di uno scrittore che racconta uno degli omicidi più efferati degli ultimi anni. Accade tutto in una notte. Marco Prato tenta il

suicidio chiuso in una stanza d’albergo. Manuel Foffo aspetta il padre, seduto sul divano di casa con accanto il cadavere seviziato e martoriato di Luca Varani. Lo hanno pugnalato e preso a martellate fino a ucciderlo. In quell’infinita notte di Via Igino Giordani, il male ha preso la forma semplice e complessa della crudeltà, per un delitto privo di movente. L’autore ricompone i pezzi di un

puzzle con una vera e propria indagine durata 4 anni.

Continua a leggere sul settimanale The Post Internazionale-TPI: clicca qui.