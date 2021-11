Consigli per il weekend: le mostre da non perdere questa settimana

Artissima: la più importante fiera d’arte contemporanea torna in presenza

Tenetevi forte perché la testa inizia a girare: 155 gallerie da tutto il mondo occupano l’Oval di Torino per la fiera d’arte contemporanea più importante d’Italia.

Vi aspettano tre sezioni curate online sulla piattaforma XYZ e in presenza con altrettante mostre collettive – Back to the Future (curata da Lorenzo Giusti e

Mouna Mekouar), Disegni (curata da Bettina Steinbrügge e Lilou Vidal) e Present Future (a cura di Ilaria Gianni e Fernanda Brenner) – oltre alle quattro sezioni storiche della fiera: Main Section, New Entries, Dialogue/Monologue e Art Spaces & Editions.

Per questa edizione la tematica è il Controtempo, la curatrice della fiera Ilaria Bonacossa motiva la scelta enfatizzando la capacità dell’arte di “battere sugli accenti deboli trasformandoli in punti di forza e creando un contrasto di voce dominante”, preso in prestito dall’ambito musicale il controtempo si colora della sfumatura emotiva e formale, della libertà insita nell’arte di oltrepassare condizionamenti e conformismi, della sua capacità di preveggenza e di approcciarsi al futuro senza abolire la tradizione.

WEEKEND ESPLOSIVO

DOVE: Sedi varie – TO

QUANDO: 6 e 7/11/21

PERCHÉ: Torino espone l’arte di ogni genere e stile: The Others, Flashback, Dama, Paratissima, poi Fondazione Merz, GAM, Club to Club!

DOMENICO GNOLI

DOVE: Fondazione Prada

QUANDO: fino a 27/02/22

PERCHÉ: La mostra di cui tutti parlano: una mega retrospettiva con opere dal 1949 al 1969. Una parata di particolari prelevati dal corpo umano o da oggetti anonimi, sotto la lente d’ingrandimento: l’attaccatura dei capelli come i bottoni di una camicia.

MARMI TORLONIA

DOVE: Musei Capitolini

QUANDO: fino a 9/01/22

PERCHÉ: Non perdetevi la mostra perché l’ambiziosa selezione di 92 (da 620) sculture greco-romane partirà a stretto giro in tour mondiale! È la raccolta privata di sculture antiche più prestigiosa.

GUARDARE OLTRE

DOVE: Maxxi

QUANDO: fino a 14/11/21

PERCHÉ: In prima linea sul fronte, Medici Senza Frontiere e i fotografi di Magnum testimoniano le principali calamità naturali ed emergenze umanitarie, dal 1971 ad oggi. Al MAXXI 24 scatti per “50 anni sul campo, tra azione e testimonianza”.

