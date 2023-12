Ibex Edizioni, casa editrice focalizzata sui processi di costruzione del consenso, pubblica oggi per la prima volta in italiano Come uno Sciame di Rick Falkvinge, fondatore del primo Partito Pirata al mondo (quello svedese): il manuale pratico che ha cambiato per sempre la storia dell’attivismo politico, sociale e digitale.

Che cosa ha permesso ad un partito appena nato di arrivare a competere con i partiti tradizionali, forti di budget per le campagne elettorali superiori di almeno due ordini di grandezza? Come è stato possibile che una realtà completamente auto-organizzata e nata online si sia replicata con successo in oltre 70 paesi, arrivando in pochi anni perfino a ottenere dei seggi al Parlamento europeo?

Lo spiega in questo manuale pratico Rick Falkvinge, ritenuto dagli stessi attivisti il capo di tutti i pirati, in quanto fondatore del primo Partito Pirata al mondo, quello svedese, nel 2006. In soli 3 anni Rick e i suoi compagni di ciurma sono riusciti a consolidare un movimento che – senza i grandi finanziamenti tipici degli altri partiti classici – ha ottenuto seggi perfino al Parlamento Europeo, e si è espanso a macchia d’olio in tutto il mondo politico occidentale, diventando l’alfiere di tematiche legate alla rivoluzione digitale e alla riforma del diritto del copyright. All’esempio del Partito Pirata, si ispirò anche il Movimento 5 Stelle degli esordi, traendone enorme ispirazione dal punto di vista tattico, con gli ottimi risultati elettorali a tutti noti. La forza di Come uno Sciame è la sua praticità: mantenendo su un piano narrativo di sfondo il racconto degli avvenimenti che hanno portato il Partito Pirata Svedese a Bruxelles, questo manuale pratico per cambiare il mondo è in grado di raccontare ad ogni giovane attivista o marketer non convenzionale cosa serve per fondare uno sciame di volontari, per organizzarlo, dargli energia e per condurlo al successo.

Il libro non si addentra in dibattiti teorici astratti, ma tratta di consigli di leadership dal basso molto pratici, frutto dell’esperienza più diretta, che vanno dal marketing non convenzionale, all’organizzazione di centinaia di migliaia di persone in uno sciame coerente, efficiente ed efficace. Un manuale di istruzioni tattico e pratico per tutti coloro che vogliono battere completamente la concorrenza, indipendentemente dal fatto che il loro gioco sia commerciale, sociale o politico. Mai tradotto in italiano, Come uno Sciame è oggi disponibile grazie a Ibex Edizioni, nella traduzione curata da Giò Fumagalli (esperto di marketing per il non-profit) e Alessio Mannino (giornalista e saggista politico).

L’autore

Rick Falkvinge è il fondatore del Partito Pirata svedese (2006), sulla cui scia negli anni successivi sono nate esperienze analoghe in oltre 70 paesi europei e negli Stati Uniti. In seguito all’avvio del suo progetto politico, nel 2011 Rick Falkvinge è stato nominato dalla rivista Foreign Policy uno dei 100 migliori pensatori al mondo. Nel 2012 è stato inserito dalla rivista Time tra le 100 persone più influenti al mondo. Oggi scrive rubriche per CNN e TorrentFreak.