Aperta la terza edizione di Roma Arte in Nuvola

Dal 24 fino a domenica 26 novembre 2023 riapre a Roma, nella seduttiva Nuvola di Fuksas, la Fiera Internazionale di Arte Moderna e Contemporanea. Partita appena tre anni fa tra mille difficoltà organizzative dovute al periodo del covid 19, quest’anno la fiera si appresta a fare il pieno di pubblico considerato anche il successo della seconda edizione.

Sono più di 150 le gallerie partecipanti italiane e straniere. Tante le novità a partire dalla presenza di 40 opere della collezione Farnesina, mai viste prima d’ora, tra le quali è presente anche un’opera del giovane artista Agostino Iacurci.

Predominano su tutte, le opere di Michelangelo Pistoletto reduce da importanti esposizioni internazionali. Ma avrete modo di ammirare anche i lavori di Ontani, di Paladino, di Afro, di Binga e di molti altri. Un’altra novità è il coinvolgimento del Museo Maxxi presente con due opere (Merz e Reyes) della propria collezione e di altri poli museali tra i quali ricordiamo il Museo della Civiltà, la Galleria Nazionale di Arte Moderna e dell’Archivio Luce Cinecittà. Si aggiungono a queste la Partecipazione della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Mic e di Roma Capitale quest’ultima presente con la mostra: La città delle Donne.

Un altro evento importante è la mostra in omaggio al grande artista dell’arte povera Alighiero Boetti realizzata in collaborazione con la storica galleria Tornabuoni Arte.

Molto interessante è anche la mostra d’arte aborigena dal titolo “Threads and Lands“ nello stand dell’Australia che quest’anno è il paese ospite della fiera. Le immagini dei lavori scultorei, pittorici e tessili vi avvicineranno ad un popolo da sempre a contatto con la natura.

Al piano terra potrete ammirare l’arte moderna, al primo piano l’arte contemporanea mentre al secondo piano anche quest’anno torneranno i talk come gli i altri anni che affronteranno i problemi del settore e le sue innovazioni. Tra queste la tematica dell’intelligenza artificiale.

Anche quest’anno ci saranno i premi destinati alle gallerie più meritevoli. Pertanto saranno assegnati i premi “The best”, “Young” e “Discovery“.

All’inaugurazione erano presenti il ministro della cultura Sangiuliano, il patron della fiera Alessandro Nicosia e la direttrice artistica Adriana Polveroni.

Girando tra gli stand delle gallerie al piano terra si percepisce la presenza massiccia di opere di artisti come De Chirico, Schifano, Angeli, Adami e Fontana. Ed ora qualche esempio. Molto Interessanti le opere con tematica politica di Franco Angeli esposte dalla storica galleria Lombardi. I lavori dell’artista Achille Perilli sono presenti sia allo stand della galleria Volos che in quello di Emiliano Campaiola di via Margutta. Molto belle le foto fatte sott’acqua dell’artista israeliano Yinon Gal On proposte dalla galleria Oblong di Dubai e Forte dei Marmi. La galleria Mucciaccia di Roma tra i vari artisti propone due pezzi realizzati con il corallo rosso dal belga Jan Fabre. La Contini di Venezia ci stupisce con le sculture del mitico Igor Mitoraje e non solo. La galleria Benucci tra i vari artisti espone un-opera dell’artista Emilio Leofreddi scomparso recentemente.

Al primo piano invece vi accoglierà lo spazio Mucciaccia Gallery con i suoi importanti street artist. Tra questi ricordiamo Sten Lex. Crash, Zephyr, Daze, Lady Pink, LA II, Sharp, Priest e Shoultz.

La galleria di Pescara Ceravento presenta I lavori del giovane pittore siciliano Giuseppe Vassallo. I suoi ragazzi nudi che guardano verso il mare ci fanno riflettere sul futuro e sul destino di ognuno di noi. La galleria Gilda Lavia punta sul sorprendente Leonardo Petrucci. Andrea Festa fine Art una delle pochissime Home gallery di Roma espone i quadri di giovani artisti newyorkesi.

Altra Home Gallery romana Alessandro Vitiello propone una buona scelta di artisti tra questi ricordiamo: Gianmaria De Luca un fotografo emergente allievo del grande Claudio Abate e Marco Angelini con i suoi quadri astratti dalle tematiche sociali.

Allo Yellow Corner troverete le foto più belle. Stampe impressionanti che vi lasceranno a bocca aperta. Sempre presenti le gallerie Emmeotto Arte, Basile Contemporary, Medina, Richter, Bonomo, Magazzino con le loro interessanti proposte.