Esclusivo TPI – Alessandro Giuli verso la presidenza del Maxxi al posto di Giovanna Melandri

Alessandro Giuli si appresta a diventare il nuovo Presidente della Fondazione MAXXI, che gestisce il Museo nazionale delle Arti del XXI secolo con sede a Roma, come TPI ha appreso in anteprima da fonti autorevoli. Il giornalista di Libero si avvia a prendere così il posto di Giovanna Melandri (già esponente PD ed ex ministra delle Politiche giovanili e dello Sport), che ha ricoperto quel ruolo dal 2012. Si muovono dunque le prime importanti caselle volute dal nuovo ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Giuli, editorialista e ospite in molti talk televisivi, si è spesso contraddistinto per posizioni vicine al centrodestra ed è amico della nuova presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il diretto interessato, contattato da TPI, ha preferito non commentare, così come l’ex ministra Melandri.