Zaki domenica sera a Bologna, previsto un incontro in Università

Arriverà in Italia domani, domenica 23 luglio, Patrick Zaki e, in serata alle 20.30, sarà il protagonista di una conferenza stampa al Rettorato dell’Università di Bologna insieme al rettore Giovanni Molari e alla professoressa Rita Monticelli, coordinatrice del master Gemma seguito dall’attivista egiziano.

Lo comunica la stessa Alma Mater. Zaki, spiega l’ateneo, atterrerà all’aeroporto di Malpensa e da lì sarà accompagnato in Università dagli stessi Molari e Monticelli. A Malpensa non è previsto alcun incontro con la stampa. D’intesa con il Comune di Bologna, è in programma una festa pubblica in piazza Maggiore domenica 30 luglio alle 20.

Nelle scorse ore da Palazzo Chigi era filtrato malumore per la scelta del ricercatore di non avvalersi dell’aereo di Stato per il rientro in Italia. “Noi ci siamo preoccupati di tutelare un giovane che era detenuto, condannato, per restituirgli la libertà, visto che è un giovane che aveva studiato e si era laureato in Italia – ha spiegato il ministro degli Esteri Antonio Tajani -. Poi il resto sono sue scelte, come venire in Italia, quando stare. A noi interessava la liberazione del giovane, ci siamo impegnati su questo fin dall’inizio”.