Nel World Cancer Day, la giornata in cui il mondo intero si stringe intorno a 32 milioni di persone che vivono con una diagnosi di tumore, Mara Maionchi invita a investire in prevenzione con un lascito solidale a LILT.

Simpatica, schietta, irriverente. Mara Maionchi si è avvicinata alla Lega italiana per la lotta contro i tumori di Milano dopo la sua personale battaglia contro la malattia. Da allora si è messa in gioco senza riserve. È diventata protagonista di importanti campagne per la salute, sfoderando il sorriso e la simpatia al cubo che l’hanno resa amatissima.

Premio LILT for Women nel 2019, volto di campagne di sensibilizzazione e di mostre fotografiche, voce del podcast “Tre desideri” e icona della prevenzione al femminile con i guantoni rosa, anche insieme alla figlia Camilla. Di recente, ha voluto incontrare i 640 volontari dell’Associazione per complimentarsi dell’impegno e per rinnovare il suo personale.

Oggi è di nuovo in campo e presta il volto per promuovere i lasciti testamentari a LILT Milano, una campagna che ha il patrocinio e la collaborazione del Consiglio Nazionale del Notariato.

“Nei paesi anglosassoni il lascito solidale è diffuso e praticato – spiega Mara Maionchi -. In Italia siamo un passo indietro, ma possiamo recuperare informandoci. È bello sapere che la tua vita è servita a qualcuno, che ha dato salute e speranza. È l’ultima buona azione”.

Maionchi ha imparato l’importanza della prevenzione oncologica sulla sua pelle: “Come ogni anno ho fatto una visita ordinaria e ho scoperto una visita straordinaria: avevo un “ospite. Ho riflettuto molto, poi ho fatto l’intervento. Da questa esperienza ho capito che fare i controlli è importantissimo per battere il tumore sul tempo. Sostengo LILT perché si impegna molto nella prevenzione per tutti e nell’assistenza per le persone malate”.

“Il lascito è uno strumento che permette di lasciare traccia di quello che siamo e che pensiamo, dei nostri valori e di quello in cui crediamo – aggiunge Dario Restuccia, uno dei notai amici di LILT che offre consulenza gratuita a chi vuole approfondire -. Ci consente di dare un senso alla nostra esistenza e di immaginare come vorremmo che fosse quella di chi verrà dopo di noi. È una scelta reversibile, rispettosa degli eredi ed esente da tasse di successione”.

Per LILT Milano i lasciti solidali sono una risorsa essenziale che permette la continuità di tanti servizi per la salute: le visite gratuite, l’educazione a partire dalle scuole, l’assistenza ai malati di ogni età, anche provenienti da lontano o in fuga dalle guerre. E poi c’è il tema della prevenzione terziaria, che sta molto a cuore all’Associazione. In Italia vivono quasi 4 milioni di Cancer Survivor e il numero è in aumento costante. Persone talvolta in difficoltà, che hanno bisogno di servizi e strumenti durante e dopo le terapie per tornare a vivere in pienezza. Da qui la nascita dei primi due centri dedicati alla riabilitazione e rigenerazione fisica e mentale.

Insomma, ridurre l’impatto del tumore nella vita delle persone: questa è la missione di LILT. Con un lascito testamentario, piccolo o grande che sia, si può dire sì a un progetto di valore, lasciandosi alle spalle una traccia di solidarietà.

Per richiedere la consulenza gratuita di un notaio o per informazioni: testamentoperlilt.it