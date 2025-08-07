Continua a restare alta l’attenzione attorno alla West Nile. “Una donna di 83 anni di Pontinia, è morta all’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina a causa del virus West Nile. La paziente era arrivata in pronto soccorso il 24 luglio scorso. Ricoverata in rianimazione in gravi condizioni per la presenza di pluripatologie concomitanti, è deceduta nel reparto di terapia intensiva. Si tratta del sesto caso di morte per la West Nile accertato nel Lazio”. Lo comunica in una nota la Regione Lazio.

L’Italia è al primo posto in Europa per numero dei contagi. Lo conferma il report dei Centri europei per la prevenzione e il controllo delle malattie che ha pubblicato il bollettino settimanale aggiornato al 30 luglio anche se nel documento si precisa che i dati sono in aggiornamento.