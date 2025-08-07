Icona app
Home » Cronaca
Cronaca

West Nile, sesta vittima nel Lazio: morta a Latina una donna di 83 anni

di Antonio Scali
Continua a restare alta l’attenzione attorno alla West Nile. “Una donna di 83 anni di Pontinia, è morta all’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina a causa del  virus West Nile. La paziente era arrivata in pronto soccorso il  24 luglio scorso. Ricoverata in rianimazione in gravi condizioni per  la presenza di pluripatologie concomitanti, è deceduta nel reparto di  terapia intensiva. Si tratta del sesto caso di morte per la West Nile  accertato nel Lazio”. Lo comunica in una nota la Regione Lazio.

L’Italia è al primo posto in Europa per numero dei contagi. Lo conferma il report dei Centri europei per la prevenzione e il controllo delle malattie che ha pubblicato il bollettino settimanale aggiornato al 30 luglio anche se nel documento si precisa che i dati sono in aggiornamento.

L’allerta resta dunque alta e le regioni interessate hanno adottato tutte le misure previste dal Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi, a partire dalle disinfestazioni delle aree interessate, insieme alle misure di controllo rafforzate che interessano le donazioni di sangue ed i trapianti. Trasfusioni di sangue e trapianti infatti, sia pure in casi rari, sono comunque possibili in quanto il virus si trasmette quasi esclusivamente attraverso la puntura dalle zanzare infette e non invece da persona a persona.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Ricerca