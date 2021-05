Diritto a Teatro, lunedì 7 giugno il Webinar “Etica e legalità: la giustizia e la legge”

Lunedì 7 giugno 2021 dalle ore 17,30 alle ore 20 si terrà il Webinar “Etica e legalità: la Giustizia e la Legge, riflessioni su Antigone in scena con il Teatro Palladium presso il Giardino Maurizio Arena di Piazza Brin il 17-18 giugno (ore 20,45). Al seminario (iscrizione gratuita entro il 5 giugno con mail a dirittoateatro@gmail.com), moderato dall’Avvocato e Professore Mario Casellato, prenderanno parte tra gli altri il Prof. Luca Aversano, Ordinario di Musicologia e Storia della Musica Università Roma Tre e Presidente Fondazione Roma Tre Teatro Palladium, Avv. Prof. Enrico Mezzetti, Ordinario di Diritto Penale Università Roma Tre, Cons. Barbara Callari, Magistrata e Presidente Collegio Corte Appello Penale di Roma.

Il Webinar fa parte del Progetto “DIRITTO A TEATRO” che prevede la messa in scena dell’ANTIGONE di Sofocle al Teatro Palladium di Roma gestito dalla Fondazione Universitaria Roma Tre Teatro Palladium il 17-18 giugno alle ore 20,45. Protagonista una compagnia composta da avvocati con attori e cantanti professionisti. Nello scontro tra Creonte e Antigone è rappresentata l’eterna possibile contrapposizione tra la Legge e la Giustizia. La compagnia cerca di riproporre questo conflitto interpretando al meglio il nucleo fondamentale dello stesso, la possibile contrapposizione tra legge e morale, lasciando intatte negli spettatori le ragioni dell’una e dell’altra, in un conflitto attualissimo, che accompagna l’essenza stessa dell’uomo singolo e del suo rapporto con la comunità nella quale attraversa la sua esistenza. Di seguito il programma completo del Webinar in programma il 7 giugno a cui – ricordiamo – per iscriversi c’è tempo fino al 5 giugno:

IL PROGRAMMA

Ore 17,30

Introduce e modera Avv. Prof. Mario Casellato

“Il progetto diritto a teatro: Antigone al Teatro Palladium”

Ore 17,40

Prof. Luca Aversano

Ordinario di Musicologia e Storia della Musica Università Roma Tre

Presidente Fondazione Roma Tre

Teatro Palladium

“Teatro Palladium e Terza missione universitaria”

Ore 17,55

Prof. Giorgio Pino

Ordinario di Filosofia del Diritto Università Roma Tre

“Il diritto di Antigone”

Ore 18,10

Avv. Mara Chilosi

Presidente Aodv231

“L’Organismo di vigilanza come moderno Tiresia?”

Ore 18,25

Avv. Prof. Enrico Mezzetti

Ordinario di Diritto Penale Università Roma Tre

“La formula di Radbruch”

Ore 18,40

Avv. Prof. Ilaria Merenda

Associata Diritto Penale Università Roma Tre

“La disobbedienza di Antigone: per una giustizia penale dal volto umano”

Ore 18,55

Cons. Barbara Callari

Magistrata

Presidente Collegio Corte Appello Penale di Roma

“Antigone: per un diritto alla disobbedienza”

Ore 19,10

Dott. Filippo Nanni

Vice-direttore RaiNews24

“Il Coro: l’informazione cane da guardia della Democrazia”

Ore 19,25

Avv. Prof. Giuseppe Ruffini

Ordinario di Diritto Processuale Civile Università Roma Tre

“Giustizia della legge e giusto processo”

Ore 19,40

Avv. Fulvia Astolfi

Presidente EWMD Roma

“Antigone: il ruolo delle donne e della società civile all’epoca del Next Generation EU”

Ore 19,55

Antigone e Creonte

Scena da Antigone con gli attori

Giulia Rupi e Alfonso Veneroso