“Vota Lega per non vederla mai più”: il video del capogruppo leghista a Firenze davanti a una donna rom

“Che uomo coraggioso”. “Non ti fai schifo neanche un po’?”. “Aspetto di vederti fare il fenomeno con uno grosso quanto te!” Sono solo alcune delle critiche che hanno tempestato i commenti del video pubblicato da Alessio Di Giulio, capogruppo della Lega a Firenze.

“Vota Lega per non vederla mai più”: così afferma Di Giulio nel video ripreso per le strade della città toscana, mentre si avvicina a una donna rom, inizialmente ignara di quanto sta accadendo.

“No, non dire così”, le risponde lei, mentre il candidato della Lega sorride: “sì! Il 25 settembre vota Lega in maniera che lei a Firenze non ci sia più”. “Io non ho paura”, ribatte la signora, mentre Di Giulio si allontana.